Закрыть уголовное дело за 23 млн тенге обещали полицейские

Полицейских Кокшетау подозревают в получении 50 тысяч долларов (более 23 млн тенге) за обещание закрыть уголовное дело. Заместитель начальника Управления полиции Кокшетау задержан, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления полиции Кокшетау по факту получения денежных средств в сумме 50 тысяч долларов (более 23 млн тенге) у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа. Пресс-служба Антикоррупционной службы

Отмечено, что 8 июля по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке ст.128 УПК задержан заместитель начальника Управления полиции Кокшетау.

Кроме того, 9 июля Следственным судом Кокшетау в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Также сказано, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.