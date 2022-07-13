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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился почти на 5%

флаги, содружество Фото: primeminister.kz
В январе-мае 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 9 956,9 млн долларов. В номинальном выражении это больше на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.

В январе-мае 2022 года экспорт товаров составил 2 929,3 млн долларов (меньше на 0,9%), импорт – 7 027,6 млн долларов (на 7,3% больше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает:

  • Российская Федерация – 92,8%,

  • Кыргызстан – 3,8%,

  • Беларусь – 3,3%

  • Армения – 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) – рост в три раза. При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 53,4%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и концентратам медным – рост в 17,6 раза. Снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 53,7%).

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