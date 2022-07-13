Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился почти на 5%
В январе-мае 2022 года экспорт товаров составил 2 929,3 млн долларов (меньше на 0,9%), импорт – 7 027,6 млн долларов (на 7,3% больше).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает:
Российская Федерация – 92,8%,
Кыргызстан – 3,8%,
Беларусь – 3,3%
Армения – 0,1%.
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) – рост в три раза. При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 53,4%).
В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и концентратам медным – рост в 17,6 раза. Снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 53,7%).