Ушел и не вернулся: как полиция ищет без вести пропавших

С чего начинаются поиски пропавших, рассказал начальник отдела розыска Управления криминальной полиции ДП г. Нур-Султана Нургали Асылхан, сообщает Zakon.kz.

– В Департаменте полиции есть отдел, сотрудники которого занимаются розыском. Что из себя представляет данное подразделение?

– В Управлении криминальной полиции столицы есть отдел розыска, который занимается розыском уголовных преступников, без вести пропавших граждан, а еще установлением личности неопознанных трупов. То есть спектр работы достаточно большой.

– Какова на сегодняшний день статистика? Чаще ли люди стали пропадать?

– С начала текущего года в полицию поступило 2431 заявление об исчезновении граждан, за аналогичный период прошлого года – 1919, что говорит об увеличении обращений. Большинство пропавших найдены в течение суток. Местонахождение остальных установлено в ходе розыскных мероприятий.

– Не могли бы напомнить читателям, с какого периода нужно уже бить тревогу, когда не получается найти человека, – 2-3 часа, день, сутки, трое суток? Когда человек считается безвестно пропавшим?

– Каждый случай индивидуален, все зависит от образа жизни человека. Если это несовершеннолетний, то родителям или близким необходимо обращаться в полицию сразу, не теряя времени. С момента обращения в полицию человек считается безвестно пропавшим.

– Какие особенности в поисках, например, взрослых и детей?

– По каждому обращению сотрудники полиции принимают меры по установлению местонахождения. Следственно-оперативная группа устанавливает общие сведения о человеке: возраст, рост, вес, телосложение, цвет волос и глаз, в чем был одет, номера сотовых телефонов, круг друзей и коллег и так далее, проверяются больницы, морги и другие спецучреждения. Также пропавшего проверяют по сводкам происшествий.

При поиске детей совместно с инспекторами ювенальной полиции отрабатывается круг одноклассников, однокурсников, друзей, проверяются торговые дома, компьютерные клубы, игровые детские площадки, подъезды, парки скверы и так далее. Подключаем волонтерские организации.

– Приведите, пожалуйста, примеры, когда поиски завершились трагично. Что не стоит делать, если у человека пропал близкий?

– В полицию поступил звонок о том, что пропал несовершеннолетний ребенок, на поиски сотрудники полиции вышли незамедлительно. Отрабатывали одноклассников, круг друзей и родственников. Установлено, что мать находилась на работе, а дома с младшим братом осталась сестра. Сестра ушла на каток, находящийся около 1,5 км от дома, а младший брат оставался дома. Информация о том, что он тоже собирался на каток за сестрой, получена позже, что затруднило поиски ребенка. В ходе проведения поисковых мероприятий ребенок был обнаружен без признаков жизни на следующий день. Он упал в открытый колодец. Трагедия произошла три года назад.

– Есть ли сезонность в этом вопросе? В какое время года чаще всего пропадают люди?

– Чаще всего обращения от граждан поступают с наступлением теплого периода. Бывают случаи пропажи и в осенний период, с наступлением учебного года дети по ошибке садятся не в тот автобус и блуждают целый день. Об этом родители узнают только вечером и обращаются в полицию. К счастью, в таких случаях все дети найдены в целости и сохранности. Нередко пропадают и пожилые люди, которые в силу преклонного возраста забывают свой адрес и не могут найти дом.

– Как чаще всего взрослые теряют детей? Какие ошибки совершают и как нужно действовать правильно?

– Родители чаще теряют детей дошкольного возраста. Это, как правило, в людных местах из-за потери бдительности взрослых. У категорий подростков старшего возраста причина ухода – это банальное желание погулять. Так, в полицию с заявлением обратилась жительница города о том, что в 07.00 ушла из дома и не вернулась ее 17-летняя дочь. Незамедлительно на поиски пропавшей был ориентирован личный состав столичной полиции и возбуждено розыскное дело.

В ходе проведения поисковых мероприятий стражи порядка совместно с волонтерами обследовали места, где могла находиться пропавшая. Опрошено множество людей, которые могли ее видеть в последний раз. Принятыми мерами 17-летняя девушка была найдена в городе Акколь Акмолинской области спустя 20 дней. Установлено, что все это время она проводила со своим возлюбленным. Это не первый побег подростка из дома, ранее она уже уходила. В настоящее время она возвращена домой и передана матери.

Другой случай: недавно в полночь с заявлением в полицию обратилась жительница города, что в 20:30 выехал из дома на велосипеде в районе улицы Бабатайулы ее 9-летний сын и не вернулся. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, отчаявшаяся женщина обратилась за помощью к стражам порядка. Полицейские сразу же совместно с волонтерами начали поиски мальчика: опросили родных, друзей, проверили всю прилегающую территорию, однако ребенка нигде не было.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции и представителями «Волонтерского движения LIDER.KZ» в 07.00 несовершеннолетний был найден в кустах возле стройобъекта. Установлено, что ребенок в вечернее время на велосипеде выехал в «Коктал-2» и ночью не смог найти обратную дорогу домой. Заблудившись, решил заночевать на улице. К счастью, все обошлось.

Стоит отметить, что между стражами порядка и волонтерами налажено тесное взаимодействие. Добровольцы оказывают содействие полицейским при проведении мероприятий по поиску пропавших. Напоминаем родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Кроме того, неблагоприятный психологический климат в семье оказывает большое влияние на личность ребенка и может послужить причиной его ухода из родного дома.

– Могут ли близкие люди участвовать в поисках своих близких, помогая полиции?

– Конечно, у нас это часто практикуется. Мы не отказываем близким, каждый переживает за своих родных.

– Что происходит, когда пропавшего находят?

– Когда мы находим пропавших живыми и здоровыми, мы радуемся вместе с родными. Ведь у нас, полицейских, тоже есть семья, дети, родные, и человеческие переживания нам не чужды. При нахождении ребенка передаем родителям, если взрослый, то уведомляем родственников.

Берегите себя и своих близких! Не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей.