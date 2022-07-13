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На 800 млн долларов уменьшились золотовалютные резервы Казахстана

объем золотовалютных резервов Казахстана Фото: пресс-служба Нацбанка РК
В Национальном банке Казахстана сообщили о снижении золотовалютных резервов Казахстана на 800 млн долларов, до 32 млрд долларов за июнь 2022 года, передает Zakon.kz.
В течение июня объем золотовалютных резервов снизился на 800 млн долларов и составил 32 млрд долларов, – сообщила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова.

Спикер отметила, что в июне на фоне укрепления доллара США цена на золото снизилась на 2,2% – с 1854,4 до 1813,6 доллара США за унцию, в связи с чем снизился портфель золота.

Также на снижение золотовалютных резервов Казахстана повлиял отток клиентских средств с валютных счетов в Нацбанке, отмечается в информации.

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