На 800 млн долларов уменьшились золотовалютные резервы Казахстана

В Национальном банке Казахстана сообщили о снижении золотовалютных резервов Казахстана на 800 млн долларов, до 32 млрд долларов за июнь 2022 года, передает Zakon.kz.

В течение июня объем золотовалютных резервов снизился на 800 млн долларов и составил 32 млрд долларов, – сообщила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова.

Спикер отметила, что в июне на фоне укрепления доллара США цена на золото снизилась на 2,2% – с 1854,4 до 1813,6 доллара США за унцию, в связи с чем снизился портфель золота.

Также на снижение золотовалютных резервов Казахстана повлиял отток клиентских средств с валютных счетов в Нацбанке, отмечается в информации.