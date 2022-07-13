13 июля – День траура по погибшим от коронавируса

13 июля 2020 года стал для казахстанцев днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции. Среди них было немало медиков, в том числе руководителей больниц и отделений. В интервью Zakon.kz врачи рассказали, как проходили первые, очень тяжелые месяцы пандемии в Казахстане.

Начавшаяся в марте того же года пандемия за 4-5 месяцев унесла жизни сотен казахстанцев. Среди них было немало врачей и медработников.

13 июля 2020 года глава государства объявил днем национального траура по погибшим от COVID-19 казахстанцам.

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Обращаясь к народу, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Мной принято решение объявить 13 июля Днем траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших».

Глава государства призвал проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед испытаниями, которые выпали на долю казахстанцев, и не поддаваться панике.

К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Это общая трагедия для нас всех. …Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца. Президент Касым-Жомарт Токаев

Первыми на себя приняли удар пандемии врачи, руководители больниц, завотделениями и другие медработники. Сегодня они делятся воспоминаниями, как проходили первые, очень тяжелые месяцы пандемии в Казахстане.

Главный внештатный онколог Минздрава РК, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии, академик Диляра Кайдарова: «Пандемия никого не обошла стороной».

Фото: Пресс-служба онкоинститута

Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни, как страны, так и наших людей. Вводились ограничения, мы теряли близких и приобретали новых людей в нашей жизни, узнавали новое, открывали в себе новые возможности, учились, помогали. Пандемия никого не обошла стороной. Из-за коронавируса мы потеряли немало наших дорогих коллег-врачей и до сих пор с содроганием вспоминаем это непростое для всех нас время.

С марта 2020 года все государственные региональные медицинские организации онкологического профиля, в том числе КазНИИ онкологии и радиологии, работали в условиях карантина. С целью противодействия распространению инфекции были ограничены посещения пациентов родственниками в стационарах. Медицинский персонал работал в защитных костюмах.

Госпитализация пациентов в соответствие с приказом Министерства здравоохранения осуществлялась только при наличии ПЦР-теста на COVID-19. Все эти меры предпринимались и предпринимаются сейчас для того, чтобы максимально оградить наших пациентов от коронавируса.

Мы знаем, что наши пациенты зачастую уже находятся в состоянии сниженного иммунитета. Кроме того, воздействие химиотерапии, лучевой терапии также может сказаться на общем состоянии пациента.

За 2021 год около 18 500 онкологических пациентов имели сопутствующее заболевание COVID-19 и 898 скончались.

К сожалению, пандемия коронавируса еще не закончилась. Об этом свидетельствуют последние данные по заболеваемости в Казахстане. Сейчас мы снова вынуждены ужесточить санитарно-эпидемиологические правила в больницах, чтобы оградить наших пациентов, которые и без того ослаблены.

Конечно же, коронавирус внес коррективы в наши алгоритмы и протоколы обследования, лечения и госпитализации онкобольных. Все профессиональные сообщества онкологов придерживаются мнения, что в период пандемии необходимо тщательно взвешивать риски основного заболевания и развития острого респираторного дистресс-синдрома, вызванного COVID-19.

Нам приходится констатировать, что большинство онкологических пациентов изначально являются ослабленными, а после химиотерапии, операции и лучевой терапии становится уязвимыми к инфекционным заболеваниям, и в первую очередь – к КВИ. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться онкопациентам, если к этому нет противопоказаний.

Если ПЦР-анализ на коронавирус оказался положительным, то противораковое лечение нужно приостановить, пока пациент не вылечится. Это рекомендации ВОЗ и международных онкологических сообществ. Больной коронавирусом пациент становится уязвимым и поэтому ни химиотерапию, ни лучевую ему делать не рекомендуется. Через 14 дней сдаются ПЦР-тесты на КВИ, и если они отрицательные, мы можем дальше продолжить лечение от рака.

Если пациент выписался из стационара после химиотерапии, лучевой терапии и после операции, просьба оградить себя от общения с родственниками и друзьями, не посещать общественные места. Очень важна строгая самодисциплина.

Несмотря на все трудности и ограничения, онкослужба Казахстана не останавливала свою работу ни на минуту. Наши врачи стараются оказывать необходимую помощь онкопациентам, ведь в лечении рака каждая минута на счету.

Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик, профессор Вячеслав Локшин: «Медработники всегда первыми встречают любую патологию».

Фото: Из личного архива Вячеслава Локшина

В марте 2020 года в нашей стране были отмечены первые случаи КВИ, и вскоре появились первые жертвы среди пациентов. Инфекция была достаточно заразной, и особенно тяжело она протекала у людей старшего возраста и у тех, кто имел сопутствующие заболевания. Медработники тогда не знали еще основных причин летальных исходов, не понимали патогенез заболевания и не знали точно, как лечить это вирусное заболевание.

COVID-19 действительно оказался необычной вирусной инфекцией, которая в первую очередь воздействовала на свертывающую систему крови, вызывала воспалительный процесс сосудов, тромбообразование в легких, и многие люди погибали даже в процессе активного интенсивного лечения. Особенно те, кто заболевал в тяжелой форме.

Уже тогда было понятно, что в таких странах, как Италия, Франция, инфекция распространялась очень быстро, потому что среди больных было много людей старших возрастных групп. Также стали погибать медицинские работники, в том числе врачи, многие из которых были уже не молодые.

Кроме того, не совсем были определены тогда методы лечения. Потребовалось полгода, чтобы понять, что нужно использовать дексаметазон и такие препараты для предотвращения тромбообразования, как фраксипарин.

В тот момент многие используемые препараты были достаточно токсичными и имели побочные эффекты. В июле 2020 года было известно, что погибло более ста медработников в Казахстане. В Италии количество погибших медработников превышало 10 тысяч человек. Такая же картина была во Франции и Испании.

Медработники всегда первыми встречают любую патологию. Так же было когда-то с холерой, чумой, так было и с COVID-19. Среди погибших от КВИ – академик, директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Нурлан Батпенов, главврач столичной многопрофильной больницы №2 Иван Ли, профессор, известный уролог-хирург Адильжан Хамзин и многие другие, которые находились на дежурствах, оперировали пациентов.

Это были не только инфекционисты, но и хирурги, урологи, травматологи, акушеры-гинекологи и врачи первичной медико-санитарной помощи. Среди наших врачей было очень мало таких, которые не переболели КВИ. Буквально за неделю до объявления Дня национального траура в Казахстане ушла из жизни мой учитель, ученый-профессор Надежда Никитична Мезинова. Поэтому глава государства издал указ о награждении посмертно погибших медицинских работников орденами и медалями.

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Пандемия заставила обратить внимание на врачей, медсестер, водителей машин скорой помощи, которые по 12 часов работали в средствах индивидуальной защиты и в жару, и в холод, ведь активная фаза пандемии растянулась на два года. Снижение заболеваемости мы увидели только в конце 2021 года. Но и сейчас она еще не закончилась. Просто вирус мутировал, и как всегда, вирусная инфекция ослабевает, поскольку задача вируса как можно дольше находиться с человеком. Поэтому течение заболевания стало более легким и медики научились его лечить.

В кратчайшие сроки были разработаны вакцины, и сегодня в мире использовано около 6 млрд доз. То, что большая часть населения земли вакцинировалась, – одна из причин резкого снижения заболеваемости COVID-19. Разработаны современные методы лечения, появились противовирусные препараты. И, наконец, мы четко поняли причины и патогенез заболевания, то есть основные механизмы его развития, и научились использовать лекарственные средства, которые позволили значительно улучшить результаты проводимого лечения.

Заведующая отделением плановой кардиологии клинической больницы № 1 г. Алматы, врач первой категории Ляйля Нургалиева: «Медработники работали мужественно, борясь за жизнь и здоровье каждого пациента».

Фото: из личного архива Ляйли Нургалиевой

Когда в марте 2020 года Казахстан так же, как и многие страны мира, попал под пандемию коронавирусной инфекции, наша городская клиническая больница № 1 – одна из больших и старейших в Алматы – свернула свою основную деятельность и перепрофилировалась в инфекционное медучреждение. То есть мы стали инфекционной больницей и к нам госпитализировали пациентов с КВИ. Ежедневно бригады скорой помощи доставляли к нам до полусотни человек. Некоторые люди сами к нам обращались, и мы, в зависимости от тяжести состояния, госпитализировали их.

Поскольку КВИ – это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, то здесь не бывает каких-либо возрастных ограничений и к нам поступали больные от 18 до 90 лет. Врачи и весь медперсонал, можно сказать, работали сутками. Наплыв больных был огромный, и надо было успеть их всех принять, госпитализировать, назначить лечение, поставить на ноги. И все медработники работали просто героически, мужественно, борясь за жизнь и здоровье каждого пациента. К сожалению, были и летальные исходы, особенно летом 2020 года.

После того, как в Казахстане стали вводить вакцинацию против коронавируса, количество больных снизилось, и врачи почувствовали некоторое облегчение.

По нашим наблюдениям, летальные исходы в основном были среди пожилых людей и у тех, кто страдал какими-то сложными хроническими заболеваниями. Например, ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, онкологическими заболеваниями и так далее. Такие сопутствующие заболевания и позднее обращение за медпомощью приводили к тяжелым последствиям.

Но, несмотря на некоторые трудности, пациенты с КВИ получали лечение вовремя и в полном объеме, для этого у нас были созданы все условия. Собственно, и база для этого была, ведь у нас современная многопрофильная лечебно-профилактическая больница с широким спектром высококачественных медицинских услуг. Здесь оказывают и экстренную, и плановую стационарную, и консультативно-диагностическую медицинскую помощь. Причем не только жителям Алматы, но и других регионов Казахстана.

Что немаловажно, в лечении больных мы также ориентировались на международный опыт. Лекарств и препаратов для лечения больных было в достаточном количестве.

К сожалению, пандемия до конца не ушла. В Алматы, например, в эти дни опять увеличивается количество больных ковидом. Как врач хочу посоветовать горожанам ни в коем случае не заниматься самолечением, если вы заподозрили у себя респираторную инфекцию или гриппозное состояние, или простуду, а, тем более, симптомы КВИ. Незамедлительно обратитесь за медпомощью, звоните своему доктору по месту жительства или вызовите скорую помощь.

Руслан Избасаров, заместитель главного врача медицинского центра, профессор, эксперт Министерства здравоохранения РК: «Успокаиваться рано, КВИ еще дает о себе знать».

Фото: Из личного архива Руслана Избасарова

COVID-19, начавшийся два года назад, принес немало горя казахстанцам. Многие наши граждане испытали его на себе, немало больных скончались, а те, кто переболел, неполностью еще выздоровели, у многих остались какие-то проблемы.

К примеру, у кого-то ухудшилась память, у кого-то без причины повышается сахар в крови. У кого-то увеличены лимфоузлы паховые, подмышечные, в шейном отделе. У кого-то суставы болят. У кого-то кожный зуд появился. Кто-то страдает гипертоническим кризом, кого-то мучают постоянные головные боли. Многие переболевшие КВИ пациенты обращаются к нам со своими проблемами, связанными с последствиями ковидной инфекции. Есть такие симптомы болезни, которые врачи до сих пор затрудняются определить, установить диагноз. У многих переболевших пациентов отмечаются сгущение крови, высокая соя в крови.

Сейчас Алматы снова находится в «желтой» зоне, и санитарная служба рекомендует населению носить медицинские маски в общественных местах и в помещениях. Очередная волна КВИ была ожидаема, ведь сейчас в мире опять начался рост КВИ. Возможно, это не COVID-19, а какая-то другая разновидность КВИ. Думаю, ВОЗ объявит, какой именно вид. О серьезности этого заболевания говорит и тот факт, что даже среди вакцинированных пациентов есть заболевшие, но, к счастью, болезнь у них протекает в более легкой форме.

Что ожидает человечество в будущем касательно пандемии КВИ, сказать трудно. Очень много мнений, причем самых полярных. Лично мое мнение, что очередной этап пандемии будет проходить в более легкой форме. Об этом говорит и то, что по текущей статистике смертность от КВИ сегодня не наблюдается.

Когда началась пандемия, врачи не знали, как диагностировать и лечить. Да и сами заболевшие не придавали этому значения и занимались самолечением, отождествляя в какой-то степени КВИ с гриппозными заболеваниями, простудой или ОРВИ. И это, думаю, привело к большому количеству смертности на начальном этапе пандемии.

К счастью, сейчас медработники научились лечить КВИ, но, тем не менее, проблема еще остается. Поэтому надо беречь себя и своих близких, соблюдать все рекомендации санврачей, ограничительные меры, избегать по возможности посещения общественных мест, где наблюдается массовое скопление людей. Также надо закалять свой организм, повышать иммунитет. Нам еще рано успокаиваться, КВИ дает о себе знать.

В июле 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 42 погибших от КВИ врачей и других медицинских работников за образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд по охране здоровья граждан.

Высшей степенью отличия – званием »Қазақстанның Еңбек Ер» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды – и ордена «Отан» награждены:

Олег Исаев , завотделением Кокшетауской городской многопрофильной больницы;

Калихан Козбагаров, главный врач клинической инфекционной больницы Актюбинской области.

Орденом «Барыс» І степени награждены:

Даулет Арымбаев , заместитель главного врача Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии;

Агзипа Тажденова, завотделом городской поликлиники № 1 г. Шымкента.

Орденом «Барыс» ІІ степени награждены:

Кайрат Баймухамбетов , руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области;

Бекжан Буланов, заведующий отделением университетского госпиталя НАО «Медицинский университет Семей»;

Эльмира Кыргызалиева , врач ТОО «Алмаз Медикал Груп» Жамбылской области;

Айдар Мукатаев, главный врач Шуйской центральной районной больницы Жамбылской области.

Орденом «Барыс» ІІІ степени награждены:

Алмагуль Демесинова , фельдшер Атырауской областной станции скорой медицинской помощи;

Орынбасар Садиев, врач городской больницы № 2 г. Шымкента.

Орденом «Парасат» награждены:

Мариям Абдикулова , завотделом городской клинической больницы № 1 г. Шымкента;

Гаухар Абенова , главная медсестра Кызылординской многопрофильной областной детской больницы;

Бакберген Айжигитов , главный специалист Бухар-Жырауского районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области;

Олжабай Кожагалиев , врач многопрофильного медцентра акимата г. Нур-Султана;

Ольга Лошманова, участковая медсестра Павлодарского областного Центра психического здоровья.

Орденом «Құрмет» награждены: