Прямые авиарейсы между Казахстаном и Чехией планируют возобновить до конца года
Посол Чехии в Казахстане Рудольф Гикл в кулуарах первого фестиваля чешских фильмов в Казахстане в Алматы сообщил, что в 2022 году рейс между столицами двух государств может быть возобновлен.
Сейчас авиакомпании думают всерьез о том, чтобы в течение текущего года было возобновлено прямое сообщение между Казахстаном и Чешской Республикой. Прорабатываются вопросы емкости с точки зрения готовности самолетов, цены на авиаперевозки по данному направлению с учетом стоимости топлива. По моим данным, интерес (к возобновлению прямых авиарейсов. – Прим. авт.) у авиакомпаний серьезный, я думаю, в течение этого года сие событие произойдет. Посол Чехии в Казахстане Рудольф Гикл
Господин посол уточнил, что авиарейс намерена выполнять казахстанская авиакомпания.
На данный момент добраться из Казахстана в Чехию можно транзитом через Стамбул, Милан или Франкфурт.
Сегодня казахстанцам для въезда в Чехию нужно получить Шенгенскую визу. Подавать заявление на получение визы можно через визовые центры – частные компании, которые страны ЕС используют в качестве официального посредника. Если казахстанец едет в Чехию на учебу или работу, то он должен подать заявку на визу напрямую в Посольство Чехии в столице Казахстана. Но решение о том, дать визу или нет, принимается не послом лично, а в соответствии с утвержденными правилами.
Я лично не играю никакой роли в процессе выдачи виз ни в первом, ни во втором случае, процесс прозрачный и происходит по международным правилам, утвержденным в Евросоюзе. Посол Чехии в Казахстане Рудольф Гикл