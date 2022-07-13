Прямые авиарейсы между Казахстаном и Чехией планируют возобновить до конца года

Ранее, до пандемии, действовал прямой рейс между Казахстаном и Чехией, а именно, между столицами двух государств. Однако глобальный локдаун вынудил приостановить эту практику на два года, передает Zakon.kz.

Посол Чехии в Казахстане Рудольф Гикл в кулуарах первого фестиваля чешских фильмов в Казахстане в Алматы сообщил, что в 2022 году рейс между столицами двух государств может быть возобновлен.

Сейчас авиакомпании думают всерьез о том, чтобы в течение текущего года было возобновлено прямое сообщение между Казахстаном и Чешской Республикой. Прорабатываются вопросы емкости с точки зрения готовности самолетов, цены на авиаперевозки по данному направлению с учетом стоимости топлива. По моим данным, интерес (к возобновлению прямых авиарейсов. – Прим. авт.) у авиакомпаний серьезный, я думаю, в течение этого года сие событие произойдет. Посол Чехии в Казахстане Рудольф Гикл

Господин посол уточнил, что авиарейс намерена выполнять казахстанская авиакомпания.

На данный момент добраться из Казахстана в Чехию можно транзитом через Стамбул, Милан или Франкфурт.

Сегодня казахстанцам для въезда в Чехию нужно получить Шенгенскую визу. Подавать заявление на получение визы можно через визовые центры – частные компании, которые страны ЕС используют в качестве официального посредника. Если казахстанец едет в Чехию на учебу или работу, то он должен подать заявку на визу напрямую в Посольство Чехии в столице Казахстана. Но решение о том, дать визу или нет, принимается не послом лично, а в соответствии с утвержденными правилами.