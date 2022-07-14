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Бекжан Пирматов назначен председателем правления ForteBank

ForteBank Фото: пресс-служба ForteBank
Председателем правления ForteBank назначен Бекжан Пирматов. Такое решение было принято на заседании Совета директоров банка, передает Zakon.kz.

Бекжан Пирматов является профессиональным банкиром. Он имеет 18-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе в казахстанских и международных финансовых институтах, таких как HSBC и ЕБРР. Возглавлял Правления «ЦеснаБанка» и First Heartland Jysan Invest.

К команде Forte присоединился в 2020 году в должности заместителя председателя правления. Выпускник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова (Университет Нархоз) и George Washington University (США).

За все время работы в Forte Бекжан Пирматов успешно курировал все ключевые линии бизнеса, включая корпоративный блок, направление по работе с МСБ, казначейство, розничный сегмент. Совет директоров принял решение утвердить Бекжана в должности председателя правления. Председатель Совета директоров ForteBank Ельдар Абдразаков

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