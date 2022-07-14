Бекжан Пирматов назначен председателем правления ForteBank

Председателем правления ForteBank назначен Бекжан Пирматов. Такое решение было принято на заседании Совета директоров банка, передает Zakon.kz.

Бекжан Пирматов является профессиональным банкиром. Он имеет 18-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе в казахстанских и международных финансовых институтах, таких как HSBC и ЕБРР. Возглавлял Правления «ЦеснаБанка» и First Heartland Jysan Invest.

К команде Forte присоединился в 2020 году в должности заместителя председателя правления. Выпускник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова (Университет Нархоз) и George Washington University (США).