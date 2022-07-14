Инфляция в Казахстане превысила уровень 2015 года – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что инфляция в Казахстане превысила уровень 2015 года, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на сложные геополитические вызовы, наша страна стабильно развивается. Мы видим это по итогам полугодия. Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор – на 4,1%. В частности, значительный прогресс был достигнут в области обрабатывающей промышленности, – сказал глава государства на расширенном заседании Правительства.

При этом президент подчеркнул, что инфляция не стоит на месте: сейчас этот показатель достиг рекордных 14,5% впервые с 2015 года.