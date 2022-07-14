Токаев: Стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц

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Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Об этом на расширенном заседании правительства РК сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Порой cтабилизационные фонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Правительством предлагается увеличить объем «оборотной схемы» до 100 миллиардов тенге. У меня вопрос: «Просчитан ли ожидаемый эффект?». Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности. Касым-Жомарт Токаев Читайте также Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство Инфляция в Казахстане превысила уровень 2015 года – Токаев Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании правительства

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