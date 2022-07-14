Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц

стабфонд Фото: akorda.kz
Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Об этом на расширенном заседании правительства РК сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Порой cтабилизационные фонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Правительством предлагается увеличить объем «оборотной схемы» до 100 миллиардов тенге.

У меня вопрос: «Просчитан ли ожидаемый эффект?». Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности.Касым-Жомарт Токаев

Читайте также

Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство

Инфляция в Казахстане превысила уровень 2015 года – Токаев

Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании правительства

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
Теннис Визит Алматы
Елена Рыбакина обратилась к жителям Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления