Токаев: Стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц
Фото: akorda.kz
Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Об этом на расширенном заседании правительства РК сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Порой cтабилизационные фонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Правительством предлагается увеличить объем «оборотной схемы» до 100 миллиардов тенге.
У меня вопрос: «Просчитан ли ожидаемый эффект?». Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности.Касым-Жомарт Токаев
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