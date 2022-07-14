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В госсобственность возвращают более 40 компаний – Смаилов

В госсобственность возвращают более 40 компаний Фото: pxhere
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства рассказал, что в госсобственность возвращают более 40 компаний и 550 объектов, сообщает Zakon.kz.

В Комплексный план приватизации включена 721 организация. По его словам, на сегодня исполнение этого плана составляет 40%.

Как заявил премьер-министр, в целях дальнейшего расширения приватизации сформирован дополнительный перечень из 180 объектов. Кроме того, правительством совместно с Всемирным банком выработаны подходы по сокращению участия государства в экономике.

В рамках работы Комиссии по демонополизации экономики на сегодня возвращаются в республиканскую собственность права владения на более чем 40 компаний и 550 объектов имущества. Данная работа продолжается. Алихан Смаилов

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Анастасия Стативкина
Смаилов Алихан
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