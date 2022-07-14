Президент озвучил причину роста случаев COVID-19 в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о рисках роста заболеваемости коронавирусом в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства сообщил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, число людей, инфицированных коронавирусом, увеличивается. Так, за последние две недели число больных увеличилось на 30%.

Ситуация в нашей стране осложнилась. Алматы может вернуться в «красную» зону. Основная причина в том, что жители и врачи не соблюдают меры безопасности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В этой связи президент указал на необходимость усилить работу Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ.

Указал он и на необходимость возродить кампанию ревакцинации.