Президент озвучил причину роста случаев COVID-19 в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о рисках роста заболеваемости коронавирусом в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства сообщил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, число людей, инфицированных коронавирусом, увеличивается. Так, за последние две недели число больных увеличилось на 30%.
Ситуация в нашей стране осложнилась. Алматы может вернуться в «красную» зону. Основная причина в том, что жители и врачи не соблюдают меры безопасности.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В этой связи президент указал на необходимость усилить работу Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ.
Указал он и на необходимость возродить кампанию ревакцинации.
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