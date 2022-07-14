Катастрофической назвал Токаев ситуацию в корпоративном кредитовании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения по совершенствованию денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, передает корреспондент Zakon.kz.

Приходится констатировать, что за все время существования отечественной финансовой системы нам не удалось добиться полноценного функционирования процентного канала. Это снижает эффективность денежно-кредитной политики – одного из главных механизмов управления экономикой. Для решения этой проблемы требуются комплексные меры как со стороны финрегуляторов, так и со стороны правительства. Недостаточно действенная монетарная политика также ограничивает развитие финансового сектора и наоборот. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, наблюдается ситуация, когда на фоне бурного роста потребительских займов сокращается доля корпоративного кредитования – ключевого фактора экономической активности. За пять лет доля корпоративных кредитов в общем объеме выданных займов уменьшилась с 68 до 41%.

Любой мало-мальски значимый проект приходится кредитовать либо за счет государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется 11 триллионов тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

При этом финансовый регулятор отчитывается о принятых мерах в части ослабления пруденциальных нормативов. Однако, как показывают данные, этих мер недостаточно.