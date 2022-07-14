Токаев обеспокоен насилием в школах Казахстана

Фото: pxhere

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил этот год Годом детей, но его настораживает тот факт, что в последние время в школах стало больше насилия, сообщает Zakon.kz.

В 3 тыс. школах система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и не работает вообще. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев По его словам, в целом по стране снизилось количество детских и подростковых суицидов. Тем не менее таких случаев в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях становится все больше. Касым-Жомарт Токаев По словам президента, необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов, обеспечению прав каждого ребенка. Есть случаи, когда бьют детей в частных детских садах. Выделяют средства неработающим детским садам – это все говорит о закрытости этих учреждений и отсутствии гражданской ответственности. Касым-Жомарт Токаев

Следите за новостями zakon.kz в: