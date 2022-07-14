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Токаев обеспокоен насилием в школах Казахстана

Токаев обеспокоен насилием в школах Казахстана Фото: pxhere
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил этот год Годом детей, но его настораживает тот факт, что в последние время в школах стало больше насилия, сообщает Zakon.kz.
В 3 тыс. школах система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и не работает вообще. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в целом по стране снизилось количество детских и подростковых суицидов.

Тем не менее таких случаев в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях становится все больше. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов, обеспечению прав каждого ребенка.

Есть случаи, когда бьют детей в частных детских садах. Выделяют средства неработающим детским садам – это все говорит о закрытости этих учреждений и отсутствии гражданской ответственности. Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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