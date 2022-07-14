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Еще один министр получил выговор от президента Казахстана

Брекешев Токаев выговор Фото: пресс-служба Минэкологии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил еще один выговор – министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz
У нас есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача - обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Мы много говорим об этом и даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживает развитие отрасли.  Обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации. Подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя. Я уже об этом говорил. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами.

По его словам, в лучшем случае речь идет о непрофессионализме. В худшем – о преднамеренном саботаже. Он предупредил, что и то, и другое чревато серьезными последствиями для исполнителей. Это касается, прежде всего профильного министерства, но также и других.

Я объявляю выговор министру. Во-первых, за то, что я уже сказал. А во-вторых, что за то, что затеяли непонятную волокиту и дискуссии вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что сайгаки являются священным животным для казахов. И есть другие методы, как урегулировать их численность.

Вносится предложение о том, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тыс. сайгаков, то есть убить их. Но есть и другие методы, посоветуйтесь со специалистами. Это ведь крайние меры. Я не исключаю, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю.Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ситуации с сахаром.

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Брекешев Сериккали Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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