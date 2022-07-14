Президент о социальной карте семьи: Необходимо довести до ума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить поддержку социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства добавил, что правительству необходимо перейти на проактивный формат социальной поддержки, сделав ее более адресной.

Социальную карту семьи необходимо довести до ума, чтобы она, наконец, стала реальностью. Первоначальная концепция проекта неоднократно менялась из-за участия в ее разработке нескольких ведомств. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим он поручил правительству до конца года запустить цифровую карту семьи и внедрить социальный кошелек.