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Устаревшими методами старые проблемы не решить – эксперт

Ермек Токтаров Фото: пресс-служба КИСИ при президенте РК
Правительство Казахстана в первую очередь должно выработать эффективные способы повышения экономической активности бизнеса и улучшения благосостояния граждан, отметил в комментариях Zakon.kz руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров.

Глава государства выступил с содержательной речью на расширенном заседании правительства, в которой, по сути, звучала конструктивная критика в адрес Кабмина. Очевидно, что руководство страны в курсе всех имеющихся проблем как на республиканском, так и на местном уровне, считает эксперт.

По словам президента, его поручения исполняются не в полной мере. Цели и задачи достаточно ясные и понятные – повышение благосостояния граждан, улучшение показателей реального сектора экономики, эффективное использование финансовых ресурсов. Но работа по данным направлениям все еще оставляет желать лучшего. Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

–  У такого положения дел есть причина и на нее указал президент, – подчеркнул Ермек Токтаров. – Устаревшими методами с низкой эффективностью нельзя будет решить старые проблемы. Перед правительством в целом и акимами в частности ставится задача выработки новых подходов к решению актуальных проблем.

По мнению эксперта, «для этого имеются все необходимые материальные, организационные и финансовые ресурсы. Вопрос кроется лишь в рациональном и максимально эффективном их исполнении. В этом и заключается основная претензия к промежуточным результатам работы правительства».

В то же время, полагает он, проведение расширенного заседания с участием президента – очень важный механизм «сверки часов» и уточнения приоритетов на ближайшее время и среднесрочную перспективу.

Глава государства подчеркнул, что складывающаяся геополитическая ситуация и макроэкономические тенденции дают шанс найти новые рынки для сбыта отечественной продукции. Более того, имеются условия для создания привлекательной атмосферы как для инвесторов, так и для зарубежных производителей. Этот шанс нельзя упускать, поскольку в новых геополитических реалиях важно вовремя занять выгодное место в мировой экономике. Ермек Токтаров

Говоря об этом, эксперт отметил, что «на сегодняшний день актуален вопрос принятия программы экономических реформ. Программа политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева постепенно реализуется и уже созданы условия для экономических преобразований».

Глава государства четко расставил цели, задачи и приоритеты экономической политики государства на ближайшую перспективу. Сейчас первоочередная задача правительства – выработать эффективные способы повышения экономической активности бизнеса и улучшения благосостояния граждан. Ермек Токтаров

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