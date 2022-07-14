Бухтарминское побережье станет лучшим курортом в Казахстане – аким ВКО

На брифинге в СЦК аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о развитии туристической отрасли в регионе, в частности, об обустройстве побережья Бухтарминского водохранилища, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы меняем свой крен: с развития озера Алаколь, куда мы вложили 17 млрд тенге, мы плавно переходим на развитие своего Бухтарминского месторождения, Бухтарминского побережья. Даниал Ахметов

При этом аким ВКО отметил, что через три года побережье Бухтарминского водохранилища станет лучшей из курортных зон страны.

Я заверяю, нам нужно три года, побережье будет конкурентом любому другому курортному месту нашей страны. Возможно, мы превзойдем их. Почему и в чем моя уверенность? Только наша область обладает природными ресурсами пантолечения. Даниал Ахметов

По словам акима области, это будет одним из направлений развития.

Также глава региона прокомментировал вопрос по поводу ремонта дороги в обход Осиновского перевала.