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Курс доллара продолжает расти на торгах

курс иностранных валют Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара снова вырос на 2,44, составив 478,39 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс рубля также немного подрос, до 8,16 тенге (+0,16).

Средневзвешенный курс китайского юаня остановился на отметке 70,91 тенге (+0,10).

Евро не торговался на дневных торгах.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-481 тенге, евро – по 480-485 тенге, российские рубли – по 7,25-7,7 тенге.

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