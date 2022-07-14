Курс доллара продолжает расти на торгах

Фото: pixabay

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара снова вырос на 2,44, составив 478,39 тенге, передает Zakon.kz.

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