Курс доллара продолжает расти на торгах
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара снова вырос на 2,44, составив 478,39 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс рубля также немного подрос, до 8,16 тенге (+0,16).
Средневзвешенный курс китайского юаня остановился на отметке 70,91 тенге (+0,10).
Евро не торговался на дневных торгах.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-481 тенге, евро – по 480-485 тенге, российские рубли – по 7,25-7,7 тенге.
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