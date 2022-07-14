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Завершился VI cъезд молодежного крыла партии Amanat «Жастар Рухы»

партия делегаты Фото: Amanat
Завершился внеочередной VI съезд молодежного крыла партии Amanat «Жастар Рухы». В последний день молодежного форума исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил делегатов со всех регионов за активную работу в течение четырех дней и вручил памятные сертификаты.

Он отметил, что сегодня «Жастар Рухы» объединяет свыше 100 тыс. молодых людей по всему Казахстану, из которых 90% – это активисты в регионах.

В своем обращении к делегатам съезда глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. Данное мероприятие в очередной раз продемонстрировало сплоченность наших юношей и девушек. Уверен, что «Жастар Рухы» станет полноценным социальным лифтом для молодых людей.Асхат Оралов

выступление

Фото: Amanat

По его мнению, своей энергией и активным участием в строительстве Нового Казахстана молодые граждане внесут значительный вклад в эффективную реализацию реформ, инициированных президентом.

выступление

Фото: Amanat

В свою очередь, делегат из Кызылорды Нурбол Серикпай отметил, что на съезде были приняты важные решения для дальнейшего развития молодежного крыла партии.

Переименование нашей организации знаменует новый этап в ее более чем 20-летней истории. Сегодня в стране происходят глубинные реформы, и молодежь должна быть в центре всех изменений, – сказал он.

партия

Фото: Amanat

По словам Зарины Кайыржан из Акмолинской области, на площадке Jas Talks были интересные спикеры.

Мы встретились с ребятами из других регионов, обменялись опытом, смогли не только внести какие-то свои идеи, но и обсудить предложения коллег из других городов. В целом, зарядились эмоциями и настроем для реализации задач с учетом программы трансформации молодежного крыла, – отметила Зарина Кайыржан.

Делегат из Нур-Султана Ерлан Марат высоко оценил неформальную часть работы съезда.

партия

Фото: Amanat

Помимо пленарного заседания, была очень насыщенная программа. Это информативные тренинги, семинары, увлекательная культурная программа, душевные песни под гитару у костра, – добавил Ерлан Марат.

Напомним, в работе съезда, прошедшего в поселке Зеренда Акмолинской области, приняло участие более 350 делегатов со всех регионов. Для участников были организованы образовательные тренинги, гостями открытой диалоговой площадки Jas Talks стали известные государственные и общественные деятели.

Решением VI внеочередного съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены наименование молодежной организации и состав центрального совета.

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