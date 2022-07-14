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82-летняя бабушка потерялась в лесу СКО

СКО бабушка лес Фото: пресс-служба ДП СКО
Родственники пенсионерки обратились за помощью к полицейским 12 июля. Они сообщили, что не могут найти 82-летнюю бабушку, передает Zakon.kz.

Также они добавили, что у нее бывают провалы в памяти.

В поисках приняли участие, кроме полицейских, сотрудники районного отдела ЧС, лесники, волонтеры акимата и добровольцы из числа местных жителей — всего свыше 70 человек со служебным и личным транспортом. Осматривали село, прочесывали окрестные леса. Поиски продолжались и ночью.

На следующий день около полудня, как уточнили в ведомстве, одной из групп удалось отыскать пропавшую.

поиски бабушки

Фото: пресс-служба ДП СКО

Бабушка, обессилевшая от жары, лежала на земле в лесу примерно в 4 км от села. Несколько глотков воды привели ее в чувство. Полицейские незамедлительно известили переволновавшихся родственников, которые также принимали участие в поисках.

Вскоре пенсионерка благополучно вернулась домой.

Промедление могло оказаться роковым. Участие неравнодушных людей позволило увеличить охват территории и установить местонахождение пропавшей в сжатые сроки.Начальник ОП района Марат Серкешев
Анастасия Московчук
Северо-Казахстанская область
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