82-летняя бабушка потерялась в лесу СКО

Родственники пенсионерки обратились за помощью к полицейским 12 июля. Они сообщили, что не могут найти 82-летнюю бабушку, передает Zakon.kz.

Также они добавили, что у нее бывают провалы в памяти.

В поисках приняли участие, кроме полицейских, сотрудники районного отдела ЧС, лесники, волонтеры акимата и добровольцы из числа местных жителей — всего свыше 70 человек со служебным и личным транспортом. Осматривали село, прочесывали окрестные леса. Поиски продолжались и ночью.

На следующий день около полудня, как уточнили в ведомстве, одной из групп удалось отыскать пропавшую.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Бабушка, обессилевшая от жары, лежала на земле в лесу примерно в 4 км от села. Несколько глотков воды привели ее в чувство. Полицейские незамедлительно известили переволновавшихся родственников, которые также принимали участие в поисках.

Вскоре пенсионерка благополучно вернулась домой.