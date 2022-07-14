Премьер-министр Италии подает в отставку

Марио Драги заявил об уходе, сказав, что передаст заявление президенту страны 14 июля, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, сенат итальянского парламента ранее выразил доверие кабмину после того, как в голосовании отказалась участвовать одна из входящих в правящую коалицию политических сил – «Движение звезд» (Д5З).

По словам Драги, это означает, что «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет».