Премьер-министр Италии подает в отставку
Фото: Instagram/mario.draghi.official
Марио Драги заявил об уходе, сказав, что передаст заявление президенту страны 14 июля, сообщает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, сенат итальянского парламента ранее выразил доверие кабмину после того, как в голосовании отказалась участвовать одна из входящих в правящую коалицию политических сил – «Движение звезд» (Д5З).
По словам Драги, это означает, что «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет».
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