Курсы валют на 15 июля в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 478.39, к евро – 480.49, к рублю – 8.21.
Нур-Султан:
курс доллара в обменных пунктах:
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 476.5 тенге, продажи – 480 тенге.
курс евро в обменных пунктах:
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 484 тенге.
курс рубля в обменных пунктах:
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7.3 тенге, продажи – 7.6 тенге.
Алматы
курс доллара в обменных пунктах:
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476.5 тенге, продажи – 483 тенге.
курс евро в обменных пунктах:
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478.5 тенге, продажи – 485 тенге.
курс рубля в обменных пунктах:
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7.1 тенге, продажи – 7.65 тенге.
Шымкент
курс доллара в обменных пунктах:
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.
курс евро в обменных пунктах:
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 483 тенге.
курс рубля в обменных пунктах:
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах –7.3 тенге, продажи – 7.55 тенге.