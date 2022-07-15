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Курсы валют на 15 июля в обменных пунктах Казахстана

тенге Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка Республики Казахстан на 15 июля 2022 года (на 10:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 478.39, к евро – 480.49, к рублю – 8.21.

Нур-Султан:

  • курс доллара в обменных пунктах:

Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 476.5 тенге, продажи – 480 тенге.

  • курс евро в обменных пунктах:

Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 484 тенге.

  • курс рубля в обменных пунктах:

Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7.3 тенге, продажи – 7.6 тенге.

Алматы

  • курс доллара в обменных пунктах:

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476.5 тенге, продажи – 483 тенге.

  • курс евро в обменных пунктах:

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478.5 тенге, продажи – 485 тенге.

  • курс рубля в обменных пунктах:

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7.1 тенге, продажи – 7.65 тенге.

Шымкент

  • курс доллара в обменных пунктах:

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.

  • курс евро в обменных пунктах:

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 483 тенге.

  • курс рубля в обменных пунктах:

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах –7.3 тенге, продажи – 7.55 тенге.

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