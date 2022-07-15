Курсы валют на 15 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка Республики Казахстан на 15 июля 2022 года (на 10:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 478.39, к евро – 480.49, к рублю – 8.21. Нур-Султан: курс доллара в обменных пунктах: Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 476.5 тенге, продажи – 480 тенге. курс евро в обменных пунктах: Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 484 тенге. курс рубля в обменных пунктах: Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7.3 тенге, продажи – 7.6 тенге. Алматы курс доллара в обменных пунктах: Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476.5 тенге, продажи – 483 тенге. курс евро в обменных пунктах: Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478.5 тенге, продажи – 485 тенге. курс рубля в обменных пунктах: Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7.1 тенге, продажи – 7.65 тенге. Шымкент курс доллара в обменных пунктах: Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. курс евро в обменных пунктах: Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 483 тенге. курс рубля в обменных пунктах: Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах –7.3 тенге, продажи – 7.55 тенге. Читайте также Минфин США ослабил санкции в отношении казахстанской дочки «Альфа банка» Курс доллара продолжает расти на торгах Катастрофической назвал Токаев ситуацию в корпоративном кредитовании

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