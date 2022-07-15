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Пик в августе – Минздрав озвучил прогноз по коронавирусу

Казахстан коронавирус прогнозы рост Фото: pixabay
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният представила обновленный санитарно-эпидемиологический прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на ближайшие несколько месяцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства уточнила, что Минздрав ежемесячно обновляет прогнозы на ближайшие три месяца.

При пессимистичном сценарии – максимально зарегистрированные случаи ожидаются до 4 тысяч больных в сутки. При реалистичном сценарии – до 2,5 тысячи случаев в сутки. При оптимистичном сценарии – до 1 тысячи случаев в сутки. Ажар Гиният

При этом министр отметила, что заболеваемость в августе будет расти.

Заболеваемость будет расти до и в течение августа, снижение ожидается в конце августа и в сентябре.Ажар Гиният

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