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Летальность от СOVID-19 сведена к нулю – Ажар Гиният

КВИ Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, кто из пациентов рискует оказаться в реанимации из-за коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сказала, что с 20 июля в Казахстане отмечается рост заболеваемости КВИ.

Последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 2,5%, В сутки регистрируется более 1300 случаев коронавируса. Больше всего случаев регистрируется в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. За последнюю неделю 70% заразившихся приходится на Алматы и Нур-Султан. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Между тем, по ее словам, несмотря на рост заболеваемости, показатель госпитализации низкий.

По стране медпомощь по коронавирусу оказывает 139 инфекционных стационаров с объемом 3282 койко-мест. На сегодня 570 пациентов получают лечение в условиях стационара. То есть задействовано 20% койко-мест. 58,3% пациентов – взрослые. Из них 40% имеют сопутствующие заболевания. Несмотря на рост заболеваемости, в стационары поступает меньше пациентов. Мало и тех, кто поступает в тяжелом состоянии, в реанимации занято всего 4% койко-мест. В реанимации попадают люди старше 50 лет, у кого есть хронические сопутствующие заболевания. У них диагностированы артериальная гипертензия, ХОБЛ, ишемическая болезнь сердца, диабет и другие заболевания. 41,7% – дети, дети до года – 23. В целом по стране получают лечение 180 детей. Ажар Гиният

Почти 90% заразившихся переносят инфекцию в легкой форме.

По словам министра, летальность сведена к нулю.

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