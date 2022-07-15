Летальность от СOVID-19 сведена к нулю – Ажар Гиният

Фото: primeminister.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, кто из пациентов рискует оказаться в реанимации из-за коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сказала, что с 20 июля в Казахстане отмечается рост заболеваемости КВИ. Последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 2,5%, В сутки регистрируется более 1300 случаев коронавируса. Больше всего случаев регистрируется в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. За последнюю неделю 70% заразившихся приходится на Алматы и Нур-Султан. Министр здравоохранения Ажар Гиният Между тем, по ее словам, несмотря на рост заболеваемости, показатель госпитализации низкий. По стране медпомощь по коронавирусу оказывает 139 инфекционных стационаров с объемом 3282 койко-мест. На сегодня 570 пациентов получают лечение в условиях стационара. То есть задействовано 20% койко-мест. 58,3% пациентов – взрослые. Из них 40% имеют сопутствующие заболевания. Несмотря на рост заболеваемости, в стационары поступает меньше пациентов. Мало и тех, кто поступает в тяжелом состоянии, в реанимации занято всего 4% койко-мест. В реанимации попадают люди старше 50 лет, у кого есть хронические сопутствующие заболевания. У них диагностированы артериальная гипертензия, ХОБЛ, ишемическая болезнь сердца, диабет и другие заболевания. 41,7% – дети, дети до года – 23. В целом по стране получают лечение 180 детей. Ажар Гиният Почти 90% заразившихся переносят инфекцию в легкой форме. По словам министра, летальность сведена к нулю. Читайте также Президент справедливо раскритиковал госорганы – экспертное мнение Зульфия Байсакова: На защиту детей – жертв насилия должны стать все госорганы Устаревшими методами старые проблемы не решить – эксперт

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