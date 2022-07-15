Instagram запустил платные подписки

Instagram ввел платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры. Также по подписке пользователи получают доступ к групповым чатам, сообщает Zakon.kz.

Как объявил гендиректор соцсети Адам Моссери, благодаря платной подписке пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту блогеров. В частности, подписчики будут иметь возможность просматривать посты, недоступные для обычных пользователей, Stories и прямые эфиры.

Также пользователи, оформившие подписку на блогера, получат доступ к закрытому групповому чату с ним и специальный фиолетовый значок около ника.

Кроме того, можно будет публиковать определенные ролики и фотографии только для подписчиков. В целом, опция распространяется на посты, сторис и прямые эфиры. Блогеры могут просить за это от $0,99 до $99,99.