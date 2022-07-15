Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Instagram запустил платные подписки

Соцсеть запустила платные подиски Фото: pixabay
Instagram ввел платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры. Также по подписке пользователи получают доступ к групповым чатам, сообщает Zakon.kz.

Как объявил гендиректор соцсети Адам Моссери, благодаря платной подписке пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту блогеров. В частности, подписчики будут иметь возможность просматривать посты, недоступные для обычных пользователей, Stories и прямые эфиры.

Также пользователи, оформившие подписку на блогера, получат доступ к закрытому групповому чату с ним и специальный фиолетовый значок около ника.

Кроме того, можно будет публиковать определенные ролики и фотографии только для подписчиков. В целом, опция распространяется на посты, сторис и прямые эфиры. Блогеры могут просить за это от $0,99 до $99,99.

Читайте также

В Казахстане прорабатывают новую модель рынка электроэнергии

Twitter подаст в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Илон Маск отказался покупать Twitter

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Елена Рыбакина, теннисистка, платье, кеды, Казахстан
Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников
Цены на бензин утвердили в Казахстане
Цены на бензин утвердили в Казахстане
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления