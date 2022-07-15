Казахстан закупит у России 168 тыс. тонн сахара до конца года

Минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тыс. тонн до конца года. Это решение было принято по результатам заседания Совета Евразийской экономической комиссии в белорусском Витебске, сообщает Zakon.kz.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей

При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в Российской Федерации до 31 августа 2022 года ограничения на такие поставки продлены не будут.