Рост заболеваний COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 423;
в Алматы – 494;
в Шымкенте – 106;
в Акмолинской области – 27;
в Актюбинской области – 4;
в Алматинской области – 132;
в Атырауской области – 27;
в ВКО – 22;
в Жамбылской области – 54;
в ЗКО – 12;
в Карагандинской области – 81;
в Костанайской области – 14;
в Кызылординской области – 23;
в Мангистауской области – 17;
в Павлодарской области – 12;
в СКО – 10;
в Туркестанской области – 12.
Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай.
532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 75,
в Алматы - 374,
в Алматинской области - 32,
в ВКО - 3,
в Жамбылской области - 20,
в Карагандинской области - 22,
в Кызылординской области – 2,
в Павлодарской области - 4.
Всего в стране выздоровело 1 295 025 человек от COVID-19.