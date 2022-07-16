Рост заболеваний COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 423;

в Алматы – 494;

в Шымкенте – 106;

в Акмолинской области – 27;

в Актюбинской области – 4;

в Алматинской области – 132;

в Атырауской области – 27;

в ВКО – 22;

в Жамбылской области – 54;

в ЗКО – 12;

в Карагандинской области – 81;

в Костанайской области – 14;

в Кызылординской области – 23;

в Мангистауской области – 17;

в Павлодарской области – 12;

в СКО – 10;

в Туркестанской области – 12. Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай. 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 75,

в Алматы - 374,

в Алматинской области - 32,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 20,

в Карагандинской области - 22,

в Кызылординской области – 2,

в Павлодарской области - 4. Всего в стране выздоровело 1 295 025 человек от COVID-19. Читайте также В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения Глава КМГ провел совещание по поручениям президента Сахарный ажиотаж продолжается в регионах

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