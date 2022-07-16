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Рост заболеваний COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус Казахстан 16 июля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 423;

  • в Алматы – 494;

  • в Шымкенте – 106;

  • в Акмолинской области – 27;

  • в Актюбинской области – 4;

  • в Алматинской области – 132;

  • в Атырауской области – 27;

  • в ВКО – 22;

  • в Жамбылской области – 54;

  • в ЗКО – 12;

  • в Карагандинской области – 81;

  • в Костанайской области – 14;

  • в Кызылординской области – 23;

  • в Мангистауской области – 17;

  • в Павлодарской области – 12;

  • в СКО – 10;

  • в Туркестанской области – 12.

Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай.

532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 75,

  • в Алматы - 374,

  • в Алматинской области - 32,

  • в ВКО - 3,

  • в Жамбылской области - 20,

  • в Карагандинской области - 22,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Павлодарской области - 4.

Всего в стране выздоровело 1 295 025 человек от COVID-19.

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