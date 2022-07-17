Психолог рассказала, как выйти из отпуска без стресса

Отдыхать по возможности нужно регулярно и относительно часто, чтобы не было выгорания. Иначе отдых будет восприниматься нашей психикой как жизнь, а работа – как условия, несовместимые с жизнью, сообщает Zakon.kz

Адаптироваться к будничному ритму жизни после отпуска иногда бывает сложно. Чтобы первые рабочие дни не сопровождались стрессом, нужно готовиться к ним заранее, считает кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, сообщает радио Sputnik.

Часто на отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму. Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу. Анастасия Лысакова

По словам психолога, выходить из отпуска легче всего в пятницу. В этом случае можно войти в режим и не успеть устать. В первый рабочий день можно чем-то себя порадовать.

Важно что-то на работе для себя хорошее придумать, найти какой-то стимул в первый день: это может быть поход в любимое кафе во время перерыва, вкусный капучино или разговор с коллегой, даже просто красивый наряд. Можно подумать над тем, за что вы любите свою работу, выписать плюсы. Анастасия Лысакова

Обычно выход из отпуска сопровождается стрессом, если человек отдыхает слишком редко.

Психолог отметила, что отдыхать по возможности нужно регулярно и относительно часто, чтобы не было выгорания. Иначе отдых будет восприниматься нашей психикой как жизнь, а работа – как условия, несовместимые с жизнью.