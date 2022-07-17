Туристы час провели на зависшей канатной дороге в Алматы

Инцидент произошел днем 17 июля. В какой-то момент отключилось электричество и фуникулер застыл, передает Zakon.kz.

В это время на дороге находилось около 100 туристов.

На время отключения канатной дороги всем гостям курорта, ожидающим в очередях, раздавалась бесплатная поездка на фуникулере. А тем, кто застрял на канатной дороге, по приезде была предоставлена медпомощь, также выдавалась бесплатная вода. Менеджер маркетинга курорта «Шымбулак» Василий Подкорытов

Как рассказал менеджер, в данное время выясняются технические причины ЧП.