Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 18 июля в обменных пунктах Казахстана

курс валют в обменных пунктах Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка Республики Казахстан на 18 июля 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 480,37, к евро – 482,15, к рублю – 8,35.

Нур-Султан

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 489 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 483 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Читайте также

Cанаторий «Казахстан» вернут государству

История со слежкой за адвокатами в Алматы получила неожиданное продолжение

Льготное кредитование сельхозтехники появится в Казахстане

Оксана Житникова
Алматы Нур-Султан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Боранбаев и Сатыбалдыулы, более 230 млрд тенге возвращено государству
Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
Уральск смертельное ДТП
Восемь человек погибли в ДТП на шоссе в Уральске
аттракцион
Стали известны подробности падения детей с аттракциона в Атырау
кого кусают комары
Врач сообщила, кого больше всех любят кусать комары
Украина
Ситуация в Украине: Папа Римский призвал Киев и Москву к переговорам, в Греции разбился украинский самолет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления