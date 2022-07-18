Две многоэтажки снесут в Алматы

Сегодня, 18 июля, аким Алматы Ерболат Досаев встретился с населением Алатауского района и ответил на вопросы, пишет Zakon.kz.

Градоначальник рассказал, что в мкр. Зердели снесут две недостроенные заброшенные многоэтажки.

По словам акима, решение о сносе двух домов принято по просьбе жильцов. Снос планируют до конца года.

На месте опасных долгостроев после сноса появится парковая зона и детская площадка. Чтобы полностью решить проблему с креном домов в мкр. Зердели, бывший мкр. Алгабас-6, продолжается их укрепление. На сегодня укреплено 23 дома из 30, оставшиеся семь домов сейсмоусилят до конца 2022 года. На эти работы выделено из бюджета 2,5 млрд тенге. Аким Алматы Ерболат Досаев

По словам Досаева, деньги на это уже выделены и подрядчик определен. Также будут покрашены фасады 63 домов. Планируется, что работы начнутся в августе, а завершатся в ноябре.