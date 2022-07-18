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Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане

Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 июля. На большей части страны преимущественно ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
Лишь на западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди с грозами, усилением ветра, на севере ночью и утром – туман, на юге, юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской, Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей – сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской области, на юге Актюбинской, Улытауской областей – очень сильная жара.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +28...+30°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +36...+38°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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