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Семь медалей завоевали казахстанские борцы на турнире в Тунисе

спорт Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по вольной борьбе завершила свое выступление на рейтинговом турнире в Тунисе. Итог – семь медалей и третье командное место, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, золотые медали на счету Азамата Даулетбекова (до 86 кг) и Абды-Манапа Байгенжеева (до 92 кг).

Вторыми стали Талгат Сырбаз (до 70 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Мамед Ибрагимов (до 97 кг).

Адлан Аскаров (до 65 кг) и Алишер Ергали (до 125 кг) завершили турнир на третьем месте.

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