Бизнесменам нужно перепрограммировать кассовые аппараты до 15 сентября

В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что если до 15 сентября 2022 года налогоплательщики не перепрограммируют контрольно-кассовые машины, то они перестанут поддерживаться операторами фискальных данных, передает Zakon.kz.

Как пояснили в комитете, это связано с тем, что в этом году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных (ККМ) Налоговым кодексом внесены изменения и дополнения.

В этой связи в рамках рабочей группы «По вопросам применения ККМ» совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных (ОФД) обновлен и утвержден единый Протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ. Комитет госдоходов МФ РК

Соответственно, всем предпринимателям, применяющим ККМ, модели которых включены в государственный реестр, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие контрольно-кассовые машины.

Как отметили в КГД, после 15 сентября протоколы, отличные от утвержденного, перестанут поддерживаться ОФД.

Казахстанским предпринимателям рекомендуют заблаговременно обновить ККМ до версии необходимого протокола (2.0.2).

Согласно Налоговому кодексу, прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных (ОФД).

Приказ министра финансов «О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин» предусматривает, что ККМ передает на сервер оператора фискальных данных сведения о денежных расчетах согласно техническим требованиям и форме соответствия техническим требованиям ККМ, обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов.