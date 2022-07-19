Жара до 38 градусов ожидается в Алматы
20 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +32...+34°C.
21 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +34...+36°C.
22 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днем +36...+38°C.
На этой неделе температура воздуха поднимется до +38°C. В этой связи врачи рекомендуют проводить как можно меньше времени на солнце. В группе риска гипертоники, люди пожилого возраста и дети.
В период сильной жары лучше воздержаться от прогулок с 12:00 до 17:00.
Как пережить жару
нужно носить головные уборы и зонтики;
пить больше жидкости;
вода должна быть комнатной температуры, холодное питье не утоляет жажду и может вызвать ангину;
ограничьте физические нагрузки;
чаще принимайте душ, купайтесь и обливайтесь.