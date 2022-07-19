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Жара до 38 градусов ожидается в Алматы

Жара до 38 градусов ожидается в Алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 20-22 июля, сообщает Zakon.kz.

20 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +32...+34°C.

21 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +34...+36°C.

22 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днем +36...+38°C.

На этой неделе температура воздуха поднимется до +38°C. В этой связи врачи рекомендуют проводить как можно меньше времени на солнце. В группе риска гипертоники, люди пожилого возраста и дети.

В период сильной жары лучше воздержаться от прогулок с 12:00 до 17:00.

Как пережить жару

  • нужно носить головные уборы и зонтики;

  • пить больше жидкости;

  • вода должна быть комнатной температуры, холодное питье не утоляет жажду и может вызвать ангину;

  • ограничьте физические нагрузки;

  • чаще принимайте душ, купайтесь и обливайтесь.

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Анастасия Стативкина
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