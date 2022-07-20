Беженцы смогут жить в Казахстане три месяца

МВД РК подготовило изменения и дополнения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из республики и Правила осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлен пункт о том, что иммигрантам, ищущим убежище, получившим статус беженцев, а также членам их семей выдается разрешение на временное проживание по их ходатайству на три месяца с возможностью продления в установленном порядке.

Ранее в документе говорилось, что учет лиц, ищущих убежище, и беженцев оформляется в порядке, установленном законодательством РК о беженцах, без указания сроков.

Кроме того, добавлен пункт о жертвах торговли людьми.

Так, предусматривается, что иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК, будет оформляться разрешение на временное проживание по ходатайству местного исполнительного органа на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.

Также говорится, что они не подлежат выдворению за пределы республики в государство их происхождения (страну гражданства иностранца) до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними.

Поправки размещены на сайте Открытые НПА до 2 августа.