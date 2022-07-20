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Международный день шахмат: в Талгаре в них играли еще в XII веке

Талгарские шахматы Фото: из каталога центра сближения культур
20 июля все прогрессивное человечество отмечает Международный день шахмат. Праздник этот был создан в 1966 году по инициативе ФИДЕ и адресован всем землянам, кто играет в эту замечательную игру, передает Zakon.kz.

Сегодня более 600 млн взрослых регулярно играет в шахматы. А число любителей этой интеллектуальной игры среди детей никто даже и сосчитать не может.

История шахмат насчитывает полторы тысячи лет как минимум. В Европу и Азию шахматы пришли из Индии по Шелковому пути. Так что жители казахской земли знакомы с шахматами давно. Подтверждают эту теорию археологические находки на городище Талгар (Талхиз, Тальгир – его называют по-разному).

Шахматы в Талгаре

Шахматные фигурки, слоновая кость, XII – XIII вв., Талгар, фото: из каталога центра сближения культур

По словам археолога Бориса Железнякова, большинство этих шахматных фигур были найдены в верхнем культурном слое, который относится в основном к XII – первой половине XIII века. А само городище существовало с конца VIII века.

Теоретически шахматы могут датироваться и IX, и X, и XI веками. Особенно конец XI, с которого и пошел этот верхний культурный горизонт. В нашей области Шелковый путь шел с конца VIII века, и все эти вещи переносились по Великому Шелковому пути. А старый город Талгар перестал существовать до XIII века, по крайней мере, как город. Возможно, как поселение Талгар существовал еще и в XIV веке… Так что наиболее вероятно, что шахматные фигуры, найденные на городище, можно датировать XII веком или началом XIII века. Археолог Борис Железняков

Была ли игра в шахматы в то время в наших местах массовым явлением? Науке это пока неизвестно.

О шахматных фактах в XIX веке историкам известно немного больше. Краевед Алоис Назаров отыскал в фондах Центрального государственного архива РК «Дело об утверждении в Верном кружка любителей шахмат».

В найденной мной архивной папке есть документ, заслуживающий пристального разбора. Это устав Верненского кружка любителей шахматной игры. Серьезность этого документа не вызывает сомнения. И не столько потому, что отпечатан в типографии, а потому, что утвержден правительством Российской империи – товарищем министра внутренних дел генерал-лейтенантом Шебеко. Это произошло 27 января 1889 года. Но фактически шахматный кружок в Верном, не вполне официально, начал существовать еще в 1887-м, когда делались первые шаги в приобретении необходимого инвентаря. Алоис Назаров

Есть в папочке и не очень удачная переписка с Михаилом Чигориным, это русский шахматист, сильнейший в Российской империи на рубеже XIX – XX веков и первый из всей империи, участвовавший в матче за звание чемпиона мира.

В конце ноября 1887-го верненские шахматисты отправили Чигорину в Петербург 30 рублей. Часть суммы предназначалась для подписки на чигоринский «Шахматный вестник». Остальные – на изготовление неким токарем по фамилии Тейч (о нем верненцы узнали из публикации в чигоринском издании) «трои и четверы шахмат».

С этими 30 рублями и Чигориным у верненцев случилась неприятная история – деньги до адресата добрались, но шахмат верненский шахматный клуб не получил. Пришлось приобретать фигурки в других местах – об этом в папочке тоже есть информация… Вся эта история свидетельствует о том, что 130 лет назад в нашем городе существовала шахматная жизнь, хоть и не очень бурная. Алоис Назаров

Но массовое распространение эта игра получила в Казахстане только в советское время. Моду задал центр, а точнее – Ильич, который шахматы обожал, ну а регионы поддержали.

В 1924-м появилась Всесоюзная шахматная секция, что-то вроде нынешней федерации. А уже в 25-м в Москве прошел турнир с участием шахматных звезд Хосе Рауля Капабланки, Эмануила Ласкера и других. Казахстан от центра не отставал – в 1924-м были организованы первые шахматные кружки, а 1934 в Алма-Ате прошел Всеказахстанский шахматный турнир, появились свои победители.

Шахматист-любитель Арман Тургенбаев про историю этого вида спорта знает, кажется, все: 50 лет назад повел своего сына в шахматный кружок при Доме культуры железнодорожников в Таразе. Сын шахматистом не стал, через два месяца сбежал из кружка навсегда, а Арман-ага влюбился в эту игру и играет до сих пор, а ему уже перевалило за 80…

Ветеран рассказал, что в 30-х годах XX века появились первые детские шахматные кружки при Дворцах пионеров. А в послевоенные годы желающих освоить шахматные премудрости стало неизмеримо больше. Способствовали этому не только мирная жизнь, но и победы в шахматных баталиях: в 1945 году состоялся радиоматч команд СССР и США, который советские шахматисты выиграли. А в 1948 году Ботвинник стал чемпионом мира – первым советским победителем мировых первенств. Это вдохновляло на подвиги и всех дворовых шахматистов. Имя «Михаил» было самым популярным для новорожденных мальчиков того года. А шахматы стали поистине народной игрой – парки, скверы, Дома культуры заполнились начинающими шахматистами, шахматными досками. Появились шахматные сообщества, клубы… Есть статистика: в начале 60-х шахматами занималось около 200 тыс. казахстанцев!

целина Казахстан

Целина, 60-е годы, Казахстан, фото: Владимир Первенцев

В 1968 году Казахстан принимал 36-й чемпионат СССР по шахматам, а в 1980-м у нас проводился четвертьфинал претендентского матча на звание чемпиона мира между Михаилом Талем и Львом Полугаевским.

Наверное, в те годы шахматы были на пике своей популярности. Мы тогда семьей только переехали в Алма-Ату – и мне друзья-алмаатинцы сразу посоветовали клуб на Калинина. Наверное, это самый старый шахматный клуб в городе. Не знаю, сколько членов он тогда насчитывал, – пятьсот человек, тысячу, возможно, даже больше!.. Создавалось впечатление, что в городе все умеют играть в шахматы. Кто-то хорошо, кто-то совсем чуть-чуть, но умеют!.. Во дворах, в парках все-время кто-то играл. Молодые люди, старики, женщины, дети… Все интересовались новостями шахматного спорта, следили за соревнованиями, в клубе мы потом обязательно обсуждали партии. И я помню, что там, на Калинина, было больше 100 кандидатов в мастера и 10 мастеров спорта.Арман Тургенбаев

Вовлекались в интеллектуальную игру и дети: в 1960-х организовался Всесоюзный шахматный турнир для школьников «Белая ладья». Его придумали шахматист Смыков и писатель Кассиль. Начиналось все со школьных и дворовых команд, заканчивалось на всесоюзном этапе. Проект существовал очень успешно, через 10 лет в нем участвовали более миллиона детей. А в Алматинском Дворце школьников в 1983 году посещали кружок шахмат 300 детей. Впрочем, почти в каждой школе действовали шахматные клубы и кружки.

Мифы о шахматах

Есть миф, заблуждение, что шахматисты только головой работают, мол, мышцы им ни к чему. Арман Тургенбаев уверен, что это не так.

Чтобы выдержать серьезные соревнования, когда шахматист находится долгое время в напряжении, нужно иметь хорошее, крепкое здоровье. Еще великий Фишер говорил, что тело шахматиста должно быть в хорошей форме. Я отжимаюсь до сих пор хорошо, а вот в шахматах не очень успешен, но игру не бросаю и не брошу – мозги без нее быстро засохнут. Арман Тургенбаев

Вокруг шахмат много мифов. Считается, что чем старше шахматист, тем он умнее. Но это не всегда так – сейчас титул гроссмейстера получают подростки. Возраст перестал определять силу шахматистов. Как пример – Бибисара Асаубаева: получив в 7 лет звание женского Fide Master, она до сих пор удерживает рекорд как самая юная в истории шахмат его обладательница. Сейчас 18-летняя Бибисара является самой молодой в истории шахмат чемпионкой мира по блицу (2021), на ее счету также серебряная медаль Чемпионата мира по рапиду (2021) и титул чемпионки Азии (2021)

Еще говорят, что победа в шахматах зависит от удачи. Опытные шахматисты отмечают, что на игроков высокого уровня это правило не действует, везет тут только сильнейшим.

А есть и совсем смешные мифы: мол, духовенство запрещает игру в шахматы. И действительно, начиная с XII века, с момента появления шахмат в Европе и России, христианская церковь заняла резко негативную позицию по отношению к ним. Примечательно, что в этом были едины представители различных направлений христианства. А что сейчас? Неужели православные, а их у нас в стране примерно 20% от всех казахстанцев, в шахматы не играют? Чтобы опровергнуть или подтвердить это, мы позвонили отцу Александру Суворову, ключарю Вознесенского собора города Алматы. Вместо ответа он прислал фото:

Алматы

Александр Суворов, ключарь Вознесенского собора, играет в шахматы, фото: из личного архива Александра

Ну а потом все-таки пояснил, что ранее такой запрет существовал, потому что в древности, видимо, шахматы считались игрой азартной, так как люди играли в них на деньги.

Чтобы семьи не разорялись, отношения в семье не ухудшались, отношение к шахматам было сложным, и они были под запретом некоторое время... Сейчас же время другое: в епархиях проводятся шахматные турниры, в Вознесенском соборе всегда есть шахматы, мы играем в эту игру. Игра это интеллектуальная, развивающая ум, аналитические способности, критическое и абстрактное мышление. Александр Суворов

В советские времена при всей популярности и успешности шахматного спорта как-то не случилось в Казахстане своих чемпионов мира. Сейчас же – другое дело. За Казахстан играют 15 гроссмейстеров мужчин и 5 гроссмейстеров-женщин. И именно женщины дают казахстанцам постоянные поводы для радости и гордости: в этом виде спорта они выступают блестяще.

Видимо, тут сработало все: шахматные традиции в стране, деньги, успешно вложенные в талантливых спортсменок, появление явных шахматных лидеров в стране, пример которых вдохновил других – именно после первых побед Динары Садуакасовой и Жансаи Абдумалик многие казахстанские девочки (и их родители, понявшие, что шахматы – это шанс для их дочек быть успешными в этом мире) заинтересовались шахматами.

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