Молодежь Казахстана готова к переменам – общественный деятель

Станет ли наша молодежь активной категорией общества, способна ли она формировать современный облик Казахстана, чувствовать ответственность за страну, за народ – рассказал журналисту Zakon.kz член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

Важно сохранять единство молодежи и общества в целом

– Тимур Габдулович, вы много работаете с молодежью. Скажите, какая у нас сейчас молодежь? Многие, особенно старшее поколение, выражают недовольство, мол, безответственные, бездуховные, слабаки, ни на что не способны, могут только под тенью своих известных папаш шиковать и так далее.

– Я бы так не сказал. В современных условиях казахстанская молодежь становится наиболее активной категорией нашего общества. Если опираться на статистику, можно заметить рост молодого населения. Сегодня уже порядка 60% составляют казахстанцы в возрасте до 35 лет. Мы можем называть наше общество молодым, при том, что за последний период наши устои, ценности и принципы вышли на новый уровень общественно-политической зрелости.

– А как вы расцениваете тот факт, что в январских событиях участвовала практически только молодежь?

– Это так, но это нужно принимать как сигнал и делать из этого выводы. В корне неправильным было бы перекладывать ответственность на молодых казахстанцев за произошедшее. Наоборот, сейчас очень важно создать такую среду, социальные условия, программы, чтобы подобное не повторилось.

В настоящее время государство делает большие усилия, чтобы выработать новую модель молодежной политики. В этой связи, думаю, институт молодежных организаций очень важен и в такой ответственный момент должен показать свою состоятельность, перестроить свою деятельность, чтобы защищать интересы своих аудиторий. Ответственность за развитие молодежного сообщества лежит не только, и даже не столько, на плечах государства, сколько на самих гражданских институтах. Думаю, сейчас каждая молодежная организация должна трансформировать свою работу, помочь молодым гражданам и государству в целом.

К примеру, наша молодежная организация «Ассамблея жастары» была создана в прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. Эта идея была высказана в ходе расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана в октябре 2021 года. Главная ее цель – развитие культуры единства и общественного согласия в молодежной среде.

– Что стоит за этой формулировкой?

– За этой формулировкой, как вы говорите, стоит обширное поле деятельности. Казахстан – полиэтничное государство, и, конечно, принцип «единство в многообразии» является подтверждением нашего конкурентного преимущества в глобальном понимании.

И для нас важно сохранять единство нашей молодежи и общества в целом, а уже на этой основе формировать социальные возможности для нашей аудитории. Сейчас мы ставим для себя задачу – стать сервисной или ресурсной молодежной организацией, чтобы наш основной услугополучатель – молодой казахстанец – смог ощутить на себе нашу работу.

Если говорить о молодежном направлении в рамках Ассамблеи народа Казахстана, то нужно обязательно отметить ход институционального развития молодежных структур при АНК. Как вы знаете, еще в 2014 году в Алматы по инициативе лидеров молодежных крыльев этнокультурных объединений была создана республиканская молодежная организация «Жарасым». Она стала первой центральной организацией в АНК, работающей с молодежью.

Организация провела очень важные мероприятия в рамках Года Ассамблеи народа Казахстана в 2015 году. Одним из крупных проектов, организованных молодежью АНК в тот период, стал благотворительный фестиваль «Музыка милосердия».

– Такие молодежные организации рождались и действовали в основном в крупных городах страны, но не в регионах. Почему?

– Позвольте не согласиться с вами. В регионах тоже существовали молодежные организации, сформировавшие собственные проекты, многие из которых уже стали частью истории Ассамблеи. В Павлодарской области, к примеру, был создан координационный совет молодежных крыльев этнокультурных объединений, в прошлом году они отметили свое 20-летие. Крупным проектом этого региона стал этнофорум приграничного сотрудничества «Бірлік.Единство.KZ», который тоже имеет уже десятилетнюю историю. В Жамбылской области была лига «Ақ желкен». Подобные молодежные организации были и в других регионах.

Следующим ключевым периодом в истории нашей организации стал март 2018 года, когда был дан старт работе республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы». Мы смогли решить вопрос региональной представленности, благодаря чему в каждой области и городах республиканского значения были созданы штабы движения, на постоянной основе реализовывающие молодежные инициативы в рамках АНК. Движение показало эффективную работу в Год молодежи и Год волонтера. Так, только в период пандемии мы смогли привлечь к работе порядка 12 тысяч волонтеров во всех регионах нашей страны.

У нас нет первой или второй Родины, она у нас одна – Казахстан

– Тимур Габдулович, мы часто говорим о социальных лифтах, о необходимости использовать потенциал молодых лидеров. Могут ли они в сегодняшних условиях раскрыться в полной мере?

– Несомненно. За все время своего существования Ассамблея народа Казахстана стала хорошей площадкой для реализации потенциала именно молодых лидеров.

Первые поколения молодежников АНК сегодня уже состоялись на государственной службе, стали самостоятельными лидерами этнокультурных объединений и успешными общественниками.

Например, поколение «жарасымовцев» – это Расул Ахметов, Рустам Кайрыев, Балуан Беркенов, Наталья Ливинская. Молодые активисты того периода были избраны депутатами мажилиса Парламента РК, в прошлом созыве – Наринэ Микаелян, а в нынешнем – Вакиль Набиев.

Яркими представителями молодежи Ассамблеи являются члены Президентского молодежного кадрового резерва Максим Споткай и Элина Паули, депутаты местных маслихатов Умар Шоназаров, Тамила Розметова, Дамир Дигай, Равиль Юнусов.

Отдельно нужно сказать о молодых председателях этнокультурных объединений. Так, недавно Зайнуддин Махусеев был избран председателем республиканского дунганского объединения, председателями также являются Шерзод Пулатов, Аскер Пириев, Рустам Абдусаламов, Адам Бойсаев и многие другие.

Также членами Национального курултая, созданного по инициативе главы государства, стали руководители наших филиалов Руфина Усанова и Анастасия Тимощенко. Многие из этих имен хорошо известны в Казахстане. Я могу говорить о ярких представителях молодежи АНК очень долго, потому что за эти годы я застал все этапы формирования молодежного крыла АНК, и для меня многие из этих людей стали хорошими друзьями.

Думаю, это чувство очень четко передает дух Ассамблеи. При этом стоит отметить, что за каждой личностью – большой труд, старания и начинания, опыт и знания. Эти ребята формировали и продолжают формировать современный облик Ассамблеи народа Казахстана, содержание ее социальных проектов и задают темп молодежной политики в нашей стране.

– Давайте вернемся ко дню сегодняшнему. Какие направления в работе с молодежью вы считаете приоритетными?

– Если говорить о нашей организации, то для ее комплексного развития нами определены шесть магистральных направлений, которые станут своеобразными флагман-проектами.

При этом главная идеологема всех направлений – «Казахстан – наш общий дом». Для нас, молодых, очень важно понимать, что у нас нет первой или второй Родины, она у нас одна-единственная, и это Казахстан.

Первое направление – «Social Assembly». Это социальная поддержка молодежи, повышение уровня образования и помощь в трудоустройстве. Мы подразумеваем реализацию данного направления в формате «молодые учат молодых». То есть в регионах, в особенности в моногородах и сельской местности, мы делаем акцент на проведение встреч self-made лидеров с молодежью. Успешные молодые люди на своем примере рассказывают, как воспользоваться молодежными программами, мерами государственной поддержки молодежи и так далее. Тем самым ожидаем мультипликативный эффект, а также развитие наставничества, потому что взаимодействие наших спикеров с аудиторией не ограничивается одной «дежурной» встречей, а носит постоянный характер, где наставники могут давать свои советы, подсказывать и направлять.

Также в ближайшее время хотим провести подобные встречи в местах компактного проживания этносов с целью социализации молодежи, создания равных возможностей, донесение информации о существующих мерах государственной поддержки молодежи. Мы уже встречались с молодежью Уйгурского района Алматинской области, в ближайшее время подобные встречи будут проведены и в других регионах.

У нас уже были хорошие результаты по итогам реализации проектов «PRодвигай себя» и «Жастардың алтын бесігі», в Карагандинской области с детьми из детских домов встречались прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы и проводили простой, живой разговор. Поэтому, думаю, такой механизм остается достаточно эффективным.

Второе направление – «Бірлік тілі», изучение государственного языка. Сегодня мы создаем условия для освоения молодежью простого разговорного языка. Для этого намерены выстроить данное направление таким образом – организовать нетворкинг-площадки в формате speaking-club, где молодежь разных этносов смогла бы практиковать казахский язык. Эти встречи будут проходить в кафе, коворкингах и других общественных площадках, где всегда будет разная тематика: обсуждение книг, просмотр фильмов, акустические вечера и другое.

Крупным шагом в этой работе стало проведение «Tea-talks» в одном из крупных торговых центров Алматы с участием одного из блогеров. На открытой площадке в течение нескольких дней был организован интерактив для желающих практиковать казахский язык. Делалось это в простой интерактивной обстановке за пиалой чая. Мы увидели, что такие проекты вызывают большой интерес в обществе, поэтому будем прикладывать усилия, чтобы наши «чайные посиделки» прошли и в других городах.

Третье направление – «Ел мұрасы». Это сохранение историко-культурного наследия, данное направление позволяет нашей молодежи погрузиться в путешествие по страницам истории.

Именно наше прошлое является консолидирующей и социализирующей силой, которая учит нас мужеству, трудолюбию, любви к своей земле. В регионах в рамках этого направления проходят выезды на сакральные места, экологические мероприятия на памятниках истории и культуры. Каждые такие выезды стараемся сохранить в виде тревел-шоу, мы уверены, что в ближайшем будущем сможем сделать медиа-продукт не хуже, чем «Орел и Решка».

Нужно отметить и опыт молодежи Восточно-Казахстанской области, где традиционно проводятся квесты, пешие экскурсии по историческим местам региона. В Карагандинской области постоянными стали «уроки истории под открытым небом», в Мангистауской области молодежь занимается уборкой территории достопримечательностей региона.

– Буквально в эти дни в Алматинской области проходит слет «Ассамблеи жастары». Какие именно мероприятия проводятся здесь сейчас?

– Кемпинг на главных природных достопримечательностях региона. В такой неформальной обстановке, в нетворкинге мы генерируем новые интересные идеи, общаемся, и такие мероприятия не являются закрытой тусовкой. Например, в этот раз проведен открытый конкурс, где молодой человек мог предложить свои идеи для организации и получить возможность принять участие в нашем мероприятии. Такой опыт будем и дальше продолжать.

Четвертое направление – «Таза орта», защита экологии и окружающей среды. Президент страны ранее выдвинул инициативу о посадке двух миллиардов саженцев, и мы уже приступили к ее реализации.

– Это очень амбициозная идея…

– Но осуществимая. Молодежь «Ассамблеи жастары» привлечена к закладке скверов «Единство народа», к посадке деревьев и очистке территорий. Недавно мы посадили Аллею дружбы в поселке Чунжа Уйгурского района вместе с казахской и уйгурской молодежью. Надеемся, эти деревья станут символом нашего единства и общих устремлений, связанных с благополучием родной земли. У нас уже есть опыт проведения экологических мероприятий, ранее мы дважды высаживали яблоневые сады в столице.

Также в Западно-Казахстанской области наши ребята занимаются бурением колодцев для отдаленных населенных пунктов. Это очень серьезная и тяжелая работа.

Пятое направление – «Қасиетті парыз», военно-патриотическое воспитание. В рамках этого направления мы намерены повысить статус воинской службы, а вместе с этим популяризировать образ защитников страны, в том числе представляющих разные этносы. Данная работа будет включать в себя формирование информационного контента, создание графических образов, проведение мотивационных встреч.

У нас заключен меморандум о сотрудничестве с Детско-юношеским военно-патриотическим движением «Жас сарбаз», и в предстоящий период будут проведены встречи с молодежью в регионах и расширена сеть военно-патриотических клубов в школах, особенно в селах.

Шестое направление – «Jastar media», развитие медиа-проектов и повышение медиа-грамотности.

Глава государства неоднократно отмечал, что в работе с молодежью важно осваивать новые формы общения. Сегодня это социальные сети. Мы хотим, чтобы молодежь сама формировала информационный контент, при этом наши проекты в данной сфере должны отвечать таким индикаторам, как актуальность, полезность и интерес у зрительской аудитории.

Мы активно рассказываем о своей работе, запускаем авторский контент на YouTube и других платформах. Например, наши алматинские ребята запустили проект «Гурмандары», где в простой и шуточной форме рассказывают о кухнях разных этносов, проживающих в Казахстане.

Сейчас наше внимание сконцентрировано на работе по всем этим направлениям. При этом мы всегда остаемся открытыми для любых интересных предложений. В ближайшее время пройдут лагерь «BIRLIK» и языковая школа для представителей этнокультурных объединений. Эти проекты традиционные для Ассамблеи, и сейчас готовятся новые форматы их проведения. Также в осенний период будет много интересных начинаний, о которых непременно будем рассказывать.

– Деятельность ваших активистов заточена в пределах Казахстана или с зарубежными странами вы тоже работаете?

– Мы активно развиваем международное сотрудничество и рассказываем о нашей модели общественного согласия коллегам из других стран.

Хороший механизм взаимодействия выстроен с Кыргызстаном, Литвой, Россией и ее субъектом – Республикой Татарстан, у нас ведется совместная работа над проектами по развитию нашей молодежи. В этом году идет активное сотрудничество с Узбекистаном, и буквально недавно подписан меморандум со Всемирной ассоциацией узбекской молодежи.

Такие шаги очень хорошо укрепляют дружбу между нашими странами и способствуют социальному росту молодежи.

Референдум стал для молодежи большим экзаменом на зрелость

И последний проект, о котором мне хотелось бы рассказать, – это кадровый резерв Ассамблеи народа Казахстана.

Сейчас эта инициатива уже запускается, и мы надеемся, что она вызовет интерес у широкой аудитории. Ассамблея для многих стала социальным лифтом, и мы хотим сделать его доступным для каждого. Так, претендентам в резерв будет предложено поделиться своими идеями касательно развития института АНК и его общественных структур. По итогам каждую заявку будут рассматривать члены экспертной комиссии, а в последующем будет проведено собеседование.

Мы хотим, чтобы эта платформа стала возможностью для продвижения молодых кадров в общественно-политическом поле, повышения своего опыта и применения знаний в сфере межэтнических отношений.

– Как отреагировала молодежь на внесение конституционных поправок?

– Прошедший в Казахстане республиканский референдум стал для нашей молодежи большим экзаменом на зрелость. Внесение поправок в Конституцию страны нормативно закрепило переход ко Второй Республике. Наша организация активно поддержала инициативы президента, мы вошли в состав Республиканского штаба общественной поддержки референдума. В рамках этой работы проведены десятки встреч с разными категориями молодежи по разъяснению смысла конституционных реформ.

Отрадно, что молодежь не просто готова к переменам, но и понимает глубину модернизационных процессов и видит свою роль в них. Очень много интересных встреч прошло. Например, в Жезказгане мы встретились с рабочей молодежью и активом Союза молодежи работников корпорации «Казахмыс» Jastar Bolashaq, в Алматы – со студентами Казахстанско-Немецкого университета.

Таких встреч очень много. При общении с молодежью поступает много актуальных вопросов, на которые мы вместе даем ответы, формируем предложения и так далее. Кампания по референдуму прошла успешно, молодежь выразила поддержку курсу президента страны. Дальше надо работать и все свои силы и знания вкладывать в наше общее дело – построение развитого, процветающего Казахстана.