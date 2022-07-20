Школьный учебный год хотят увеличить в Казахстане
Новый 2022 - 2023 учебный год традиционно начнется 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.
Каникулы в течение учебного года:
в 1–11 (12) классах:
осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);
весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).
В 1-х классах установлены дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
При этом летние каникулы планируется сократить на две недели.
Как поясняют в министерстве, увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения.
Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся, говорится в документе.
Ранее, согласно приказам МОН РК, продолжительность учебного года в 1 классах составляла 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 2 августа.