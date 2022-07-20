В 572 раза выросло количество детсадов в Казахстане с 1928 года

В Казахстане в 2021 году число дошкольных организаций составило 10 871. При этом первые ясли-сады появились в стране в 1928 году, тогда их было 19, сообщает Zakon.kz.

В 1928 году на территории Казахстана было 19 яслей-садов на 465 мест, в 1936 году их число выросло до 465, которые были рассчитаны на 7621 место. В то время ясли относились к системе здравоохранения и малышей принимали с двух месяцев. Бюро национальной статистики

В 2021 году число дошкольных организаций составило 10 871. Из них 40% – в городской местности, 60% – в сельской местности.

При этом 5898 детсадов государственные (54%), 4973 – частные (44%).

Как отметили в Бюро национальной статистики, количество частных детсадов и яслей с 2011 года выросло в 10 раз, тогда функционировало 444 детских учреждения. Государственных за последние 10 лет стало больше на 211 единиц.

Дошкольные организации посещают 922 тысячи детей. Большая часть из них приходится на Туркестанскую (158 тыс.) и Алматинскую (109 тыс.) области.