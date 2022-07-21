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Стартап Meta подал в суд на компанию Цукерберга за «кражу названия»

Компания Meta подаст в суд на корпорацию за кражу названия Фото: Facebook/Mark Zuckerberg
Компания META, которая специализируется на создании интерактивных инсталляций, заявила, что пострадала от переименования Facebook, сообщает Zakon.kz.

Поэтому она объявила, что подаст в суд на корпорацию Марка Цукерберга Meta за нарушение своей торговой марки.

В иске стартапа-тезки утверждается, что корпорация нарушила права на зарегистрированные на федеральном уровне товарные знаки Meta.

Истец утверждает, что смена названия Facebook негативно повлияла на его бизнес: стартап столкнулся с трудностями, связанными с предоставлением своих услуг. Некоторые потребители начали ошибочно ассоциировать услуги стартапа с деятельностью корпорации, которая «сопряжена с токсичностью».

Наибольшее недовольство истца вызвали многочисленные скандалы, связанные с конфиденциальностью пользователей Facebook, - из-за них компания категорически не желает делить свое имя с технологическим гигантом.

Компания Meta.is является действующим владельцем своего названия, однако это не гарантирует ей победу в суде — бывшая Facebook с момента переименования подала множество заявок на товарные знаки в различных областях от мессенджеров, соцсетей и финансовых сервисов до слабоалкогольных напитков и протезов конечностей.

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