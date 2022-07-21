Курсы валют на 21 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 21 июля 2022 года (на 09:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 481,2 (+0,84), к евро – 493,23 (+1,34), к рублю – 8,77 (+0,08). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,7 тенге, продажи – 8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,7 тенге, продажи – 8,1 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 484 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,8 тенге, продажи – 8,7 тенге. Читайте также Проверки субъектов естественных монополий станут прозрачнее Курс доллара превысил 481 тенге на торгах Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана

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