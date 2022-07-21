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Отчаянный мужчина пытался совершить самоподжог у здания Верховного суда

бензин Нур-Султан самоподжог Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
20 июля возле здания Верховного суда в Нур-Султане мужчина облил себя бензином и угрожал самоподжогом. Его арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство, сообщает Zakon.kz.

Правонарушитель пояснил, что он является братом потерпевшего по уголовному делу, рассматриваемому на сегодняшний день в суде первой инстанции Туркестанской области.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Нур-Султана мужчина признан виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток. Специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям Нур-Султана

В суде уточнили, что мера назначена с учетом степени и умышленного характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественный порядок и направленного на проявление неуважения к обществу.

Также сказано, что постановление не вступило в законную силу.

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Анастасия Московчук
Нур-Султан
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