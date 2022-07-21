Приметы и традиции 21 июля: кто женится, счастлив будет

21 июля, в день явления иконы Казанской Божьей Матери, в народе появилось немало примет и поверий, которые работают до сих пор. Zakon.kz собрал самые интересные из них.

Ежегодно 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. В 1579 году она была чудесным образом обретена в Казани. В конце ноября прошлого года Алматинский Казанский собор обрел точный список с Казанской чудотворной иконы Божией матери, специально созданный для Казахстана и освященный у древнего образа в городе Казани.

В настоящее время в году два праздника, посвященных этой иконе.

Как и у любого праздника, у этого дня также есть свои приметы и запреты, которые интересны с точки зрения обывателей.

Предки верили, что в День явления иконы Казанской Божьей Матери нельзя шить, убирать в доме, работать (тяжелый труд в этот день не даст весомых результатов) и стирать (утащит Водяной). Не следует отправляться в дорогу, начинать новое дело, ссориться, ругаться и вообще наносить обиды. Не надо также плакать, грустить или жалеть о прошлом.

Считается, что лучше отправиться на рассвете собирать росу, которая 21 июля считается целительной для глаз. Черника также полезна для органов зрения. В лес за нею отправлялись дети, а хозяйки готовили пироги и пирожки. Угощали ягодой и домашних животных, чтобы обезопасить от болезней и падежа.

Хорошей приметой было угощать землю хлебом-солью, чтобы будущий урожай был богатым и обильным. Для этого сельские жители выходили на свои огороды и поля и разбрасывали соль по земле.

К этому времени начинала поспевать вишня, из которой заготавливали на зиму варенье.

В этот день рекомендуется заняться подготовкой погребов к закладке нового урожая: вычистить, побелить и просушить. Такая работа в этот день нужна, чтобы запасы продовольствия не портились и их всегда было в достатке.

Одной из счастливейших примет считается играть свадьбы в этот день: «Кто на Казанскую женится, счастлив будет». Молодым дарят икону, оберегающую семью на протяжении всей жизни. Важно провести этот день с любимым человеком: «Как этот день пройдет, так и весь оставшийся год пройдет».

У женщин был обычай – рано утром пойти в ближайший лес или березовую рощу. Там нужно было найти березу, у которой листочки были подернуты инеем, и сорвать один листок. После этого нужно было посмотреть в иней этого листочка, словно в зеркало. Считалось, что такой ритуал избавит от всех недостатков на лице, и женщина весь год будет выглядеть молодо и красиво.

По погоде в праздничный день судят о погоде на 2 августа, а новолуние позволяло предсказать погоду на месяц вперед. Какая погода с утра и до обеда – такой будет первая половина августа, после обеда – вторая.

Другие приметы на погоду в День явления иконы Казанской Божьей Матери: