Какие документы подписали главы 5 стран по итогам встречи в Кыргызстане

По итогам встречи президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана было принято совместное заявление консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает Zakon.kz.

Также одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии.

Согласован договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.

Подписано решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.