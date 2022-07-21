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Какие документы подписали главы 5 стран по итогам встречи в Кыргызстане

карта Фото: akorda.kz
По итогам встречи президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана было принято совместное заявление консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает Zakon.kz.

Также одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии.

Согласован договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.

Подписано решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.

Ирина Лукичева
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
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