400 кг рыбы погибло в озере на cевере Казахстана
20 июля на озере Соленое (Айтуар), закрепленном за субъектом рыбного хозяйства ТОО «Водолей-2017», произошла гибель рыбы (пелядь, карп, карась).
На место выехала рабочая группа в составе сотрудников Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Управления природных ресурсов и регулирования акимата Северо-Казахстанской области, Департамента экологии по Северо-Казахстанской области, ветеринарной службы Жамбылского района, НПЦ рыбного хозяйства.
Рабочей группой была обследована береговая линия водоема. В ходе визуального осмотра обнаружена и установлена частичная гибель рыбы (пелядь, карп, карась) в количестве 400 кг. Пресс-служба Министерства экологии
Специалисты ветеринарной службы и департамента экологии отобрали пробы воды и тушек рыбы для проведения исследований.
ТОО «Водолей-2017» произвело сбор и утилизацию погибшей рыбы.
Подробности сообщат после проведения обследований и уточнения причины гибели рыбы.