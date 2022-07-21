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Законодательство РК

«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге

Реализатор шин и дисков Фото: Facebook/Рустам Абдрахманов
Аферист, выдававший себя за реализатора автомобильных шин, обманул нескольких жителей Алматы на 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Мужчина «зарекомендовал» себя исключительно оптовым поставщиком шин и дисков и обещал желающим дешевый товар прямо со склада.

Как рассказал заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов, оплату за товар гражданин Е., 1992 года рождения, получал заблаговременно.

Оплата варьировалась от 500 тыс. до 6 млн тенге, в зависимости от объема «покупки». Обещаний мужчина не выполнил, после чего обманутые граждане, а их 12 человек, обратились к нам с заявлениями. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

По данному факту начато производство досудебного расследования по ст. 190, ч. 3 УК РК и поручено следователям Следственного отдела УП Алатауского района.

На данном этапе следствия общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 15 млн тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы.

Учитывая следственную необходимость, обращаюсь к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Е., и призываю связаться с нами по телефонам: 8 700 300 99 96 и 8 778 626 11 08. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.

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