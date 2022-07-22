Рост продолжается: 2480 казахстанцев заболели КВИ за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 796,
в Алматы – 722,
в Шымкенте – 105,
в Акмолинской области – 62,
в Актюбинской области – 25,
в Алматинской области – 90,
в Жетысуской области - 109,
в Атырауской области – 47,
в ВКО – 9,
в Абайской области - 31,
в Жамбылской области – 82,
в ЗКО – 31,
в Карагандинской области – 165,
в Улытауской области - 20,
в Костанайской области – 37,
в Кызылординской области – 40,
в Мангистауской области – 32,
в Павлодарской области – 26,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 26.
Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев.
872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 180,
в Алматы – 568,
в Алматинской области – 30,
в Жетысуской области – 13,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 33,
в Карагандинской области – 18,
в Улытауской области – 6,
в Костанайской области – 6,
в Павлодарской области – 5,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 298 633 человека.