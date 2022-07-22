Рост продолжается: 2480 казахстанцев заболели КВИ за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21 июля в Казахстане сообщили в Минздраве. В антилидерах по-прежнему крупнейшие города, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 796,

в Алматы – 722,

в Шымкенте – 105,

в Акмолинской области – 62,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 90,

в Жетысуской области - 109,

в Атырауской области – 47,

в ВКО – 9,

в Абайской области - 31,

в Жамбылской области – 82,

в ЗКО – 31,

в Карагандинской области – 165,

в Улытауской области - 20,

в Костанайской области – 37,

в Кызылординской области – 40,

в Мангистауской области – 32,

в Павлодарской области – 26,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 26. Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев. 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 180,

в Алматы – 568,

в Алматинской области – 30,

в Жетысуской области – 13,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 33,

в Карагандинской области – 18,

в Улытауской области – 6,

в Костанайской области – 6,

в Павлодарской области – 5,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 298 633 человека. Читайте также Дату похорон Синдзо Абэ утвердили в Японии 72-летний Сарсенбай Котырашов пешком дошел до Петропавловска В Алматы продлят один из автобусных маршрутов

Следите за новостями zakon.kz в: