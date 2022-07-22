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Рост продолжается: 2480 казахстанцев заболели КВИ за сутки

Казахстан Коронавирус 21 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21 июля в Казахстане сообщили в Минздраве. В антилидерах по-прежнему крупнейшие города, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 796,

  • в Алматы – 722,

  • в Шымкенте – 105,

  • в Акмолинской области – 62,

  • в Актюбинской области – 25,

  • в Алматинской области – 90,

  • в Жетысуской области - 109,

  • в Атырауской области – 47,

  • в ВКО – 9,

  • в Абайской области - 31,

  • в Жамбылской области – 82,

  • в ЗКО – 31,

  • в Карагандинской области – 165,

  • в Улытауской области - 20,

  • в Костанайской области – 37,

  • в Кызылординской области – 40,

  • в Мангистауской области – 32,

  • в Павлодарской области – 26,

  • в СКО – 25,

  • в Туркестанской области – 26.

Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев.

872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 180,

  • в Алматы – 568,

  • в Алматинской области – 30,

  • в Жетысуской области – 13,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 33,

  • в Карагандинской области – 18,

  • в Улытауской области – 6,

  • в Костанайской области – 6,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 298 633 человека.

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