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Третьи сутки ищут тело утонувшей журналистки в Акмолинской области

журналистка утонула в Акмолинской области Фото: unsplash
В Акмолинской области на водоеме одной из частных зон отдыха утонула журналистка. Ее тело спасатели ищут третьи сутки, передает Zakon.kz.
У нашего телеканала большое горе. На водоеме одной из частных зон отдыха утонула наша коллега, - говорится в сообщении inbusiness.kz.

Как сообщается, трагедия произошла 19 июля на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Вячеславского (ныне Астанинского) водохранилища.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

19 июля в 21:09 в Отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение о том, что на территории одной из зон отдыха утонула жительница Нур-Султана 1995 года рождения. Установлено, что в день происшествия девушка вместе с подругами находилась на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Вячеславского водохранилища.Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данным ведомства, во время катания на гидроцикле на расстоянии около 250 м от берега девушка не удержалась и упала в воду.

На помощь потерпевшей поспешил инструктор данной зоны отдыха, однако спасти девушку не удалось. В настоящее время тело девушки не обнаружено, на территории водоема проводятся поисковые мероприятия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечается, что в поисках задействованы водолазы и спецтехника, также из Павлодарской области привезли эхолот, который позволяет сканировать дно водоема, куда водолазам не опуститься. Глубина - от 20 до 30 м. Спасателям мешают ветер и волны.

После 10 м видимость - нулевая. Под низом заросшие кустарники, трава, и, как видите, ветер поднялся, волны... Поискам мешает погода. Но тем не менее поиски продолжаются.Начальник отдела по ЧС Аршалынского района Марлен Бабаев

По данным пресс-службы областного ДЧС, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели в составе 10 человек, поисковая собака, две моторные лодки, одна из которых оборудована стационарным эхолотом.

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