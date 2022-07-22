Третьи сутки ищут тело утонувшей журналистки в Акмолинской области

В Акмолинской области на водоеме одной из частных зон отдыха утонула журналистка. Ее тело спасатели ищут третьи сутки, передает Zakon.kz.

У нашего телеканала большое горе. На водоеме одной из частных зон отдыха утонула наша коллега, - говорится в сообщении inbusiness.kz.

Как сообщается, трагедия произошла 19 июля на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Вячеславского (ныне Астанинского) водохранилища.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

19 июля в 21:09 в Отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение о том, что на территории одной из зон отдыха утонула жительница Нур-Султана 1995 года рождения. Установлено, что в день происшествия девушка вместе с подругами находилась на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Вячеславского водохранилища. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данным ведомства, во время катания на гидроцикле на расстоянии около 250 м от берега девушка не удержалась и упала в воду.

На помощь потерпевшей поспешил инструктор данной зоны отдыха, однако спасти девушку не удалось. В настоящее время тело девушки не обнаружено, на территории водоема проводятся поисковые мероприятия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечается, что в поисках задействованы водолазы и спецтехника, также из Павлодарской области привезли эхолот, который позволяет сканировать дно водоема, куда водолазам не опуститься. Глубина - от 20 до 30 м. Спасателям мешают ветер и волны.

После 10 м видимость - нулевая. Под низом заросшие кустарники, трава, и, как видите, ветер поднялся, волны... Поискам мешает погода. Но тем не менее поиски продолжаются. Начальник отдела по ЧС Аршалынского района Марлен Бабаев

По данным пресс-службы областного ДЧС, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели в составе 10 человек, поисковая собака, две моторные лодки, одна из которых оборудована стационарным эхолотом.