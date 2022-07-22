Третьи сутки ищут тело утонувшей журналистки в Акмолинской области
У нашего телеканала большое горе. На водоеме одной из частных зон отдыха утонула наша коллега, - говорится в сообщении inbusiness.kz.
Как сообщается, трагедия произошла 19 июля на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Вячеславского (ныне Астанинского) водохранилища.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.
19 июля в 21:09 в Отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение о том, что на территории одной из зон отдыха утонула жительница Нур-Султана 1995 года рождения. Установлено, что в день происшествия девушка вместе с подругами находилась на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Вячеславского водохранилища.Пресс-служба ДП Акмолинской области
По данным ведомства, во время катания на гидроцикле на расстоянии около 250 м от берега девушка не удержалась и упала в воду.
На помощь потерпевшей поспешил инструктор данной зоны отдыха, однако спасти девушку не удалось. В настоящее время тело девушки не обнаружено, на территории водоема проводятся поисковые мероприятия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Отмечается, что в поисках задействованы водолазы и спецтехника, также из Павлодарской области привезли эхолот, который позволяет сканировать дно водоема, куда водолазам не опуститься. Глубина - от 20 до 30 м. Спасателям мешают ветер и волны.
После 10 м видимость - нулевая. Под низом заросшие кустарники, трава, и, как видите, ветер поднялся, волны... Поискам мешает погода. Но тем не менее поиски продолжаются.Начальник отдела по ЧС Аршалынского района Марлен Бабаев
По данным пресс-службы областного ДЧС, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели в составе 10 человек, поисковая собака, две моторные лодки, одна из которых оборудована стационарным эхолотом.