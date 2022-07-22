Курсы валют на 22 июля в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 482,04 (+0,84), к евро – 490,76 (-2,47), к рублю – 8,24 (-0,53).
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 486 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 8 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,6 тенге, продажи – 8 тенге.