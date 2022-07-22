Курсы валют на 22 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 21 июля 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 482,04 (+0,84), к евро – 490,76 (-2,47), к рублю – 8,24 (-0,53). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 486 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 8 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,6 тенге, продажи – 8 тенге. Читайте также СМИ: для усмирения обманутых вкладчиков власти Китая вывели на улицы танки Подробности пенсионного аннуитета для женщин рассказали в ЕНПФ Курс доллара продолжает расти на торгах

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